Lapa, Alto de Pinheiros e Perdizes: mapa interativo mostra quais áreas podem ganhar mais prédios

A nova versão para o Plano Diretor que será votada nesta segunda-feira, 26, pode aumentar em até 83% o total de áreas da cidade de São Paulo que terão incentivos municipais para a construção de prédios de apartamentos sem limite de altura. Na comparação com a regra atual, é previsto que aumente a extensão dessas áreas de verticalização, que ficam próximas a metrô, trem e corredor de ônibus.

Hoje, a capital tem cerca de 51,5 km² dessas áreas, os eixos de transporte. Estudo Laboratório Arq.Futuro de Cidades do Insper aponta que, com a mudança de regras, essa área de eixos ficará próxima de dobrar, alcançando total de até 94,2 km². Isso equivale a aproximadamente 10% da área urbana da cidade.

Essa ampliação será facilitada pela revisão do Plano Diretor, mas dependerá ainda da anuência da revisão da Lei de Zoneamento, cujo projeto deve ser enviado ainda este ano à Câmara pela gestão Ricardo Nunes (MDB).

Coordenado pelo professor Adriano Borges Costa, o levantamento do Insper identifica os distritos com mais potencial de transformação, que terão maior crescimento proporcional no total de área com incentivos para verticalizar. Os principais são Lapa (com aumento de 12.658%) e Alto de Pinheiros (785%), ambos na zona oeste, e Cidade Tiradentes (746%), na zona leste.

A lista dos 15 primeiros inclui, ainda, Parelheiros, Morumbi, Sacomã e Itaim Bibi, na zona sul, Brasilândia, Santana, Limão, Freguesia do Ó e Cachoeirinha, na norte, Perdizes, na oeste, e José Bonifácio e Lajeado, na leste. Os eixos podem receber prédios sem limite de altura (no resto da cidade, o máximo é de até 48 metros).

Outra diferença está no tamanho da área construída. Nos eixos, isso corresponde a quatro vezes o volume construtivo do terreno. Em outros locais da cidade, é limitado a até duas vezes a metragem. Outro benefício nos eixos é a possibilidade de as construtoras ficarem isentas de pagar parte da taxa (a outorga onerosa) quando há comércio no térreo do edifício, dentre outros.

Mas quais são os critérios para que os eixos de transporte sejam ampliados? O projeto de revisão do Plano Diretor amplia o tamanho dessas áreas. O raio de influência aumenta de até 600 metros das estações de metrô e trem, como é hoje, para até 800 metros. Já em relação aos corredores de ônibus, o raio de até 300 metros para até 450 metros.

Clique nos distritos da cidade para saber o aumento em cada região da cidade:

A revisão também torna oficial a ativação dos eixos na região do Arco Tietê, cujos incentivos estavam “congelados” até a Prefeitura enviar um projeto sobre a área à Câmara. Como a exigência não foi totalmente cumprida, as estações de metrô e trem e o corredor de ônibus dessa área serão oficialmente transformados em eixo.

Por isso, proporcionalmente, o crescimento é maior em parte dos distritos próximos do Rio Tietê, como Lapa e Pirituba, na Linha 7-Rubi, e Santana, na Linha 1-Azul.

No caso dos distritos que receberão a maior extensão (em quilômetros quadrados) total de novos eixos, alguns distritos se repetem, como Lapa (3,5 mil km²), Freguesia do Ó (2,4 mil km²) e Santana (1,7 mil km²). Também despontam outros como Cidade Dutra, Moema e Santo Amaro, na zona sul, Pirituba, na norte, e Sapopemba e São Lucas, na leste.

O laboratório do Insper projeta, ainda, os eixos que mais irão se expandir. Os dez principais são: Estação Água Branca (da Linha 6-Laranja e 7-Rubi), Estação Piqueri (Linha 7-Rubi), corredor da Berrini, futura Estação Jardim Pedra Branca (Linha 15-Prata), Estação Santana (Linha 1-Azul), futura Estação Sesc Pompeia (Linha 6-Laranja), corredor Itapecerica/João Dias/Santo Amaro, Estação Pinheiros (Linha 4-Amarela) e corredor Campo Limpo/Rebouças/Centro.

A lei permitirá a expansão dos eixos, mas a verticalização dependerá do interesse do setor privado. Com o atual Plano Diretor, grande parte dos que atraíram maior investimento para erguer prédios foram os localizados em bairros de classe média e alta e perto de metrô.

Outro estudo do Insper identificou, por exemplo, que os eixos mais transformados pela lei urbanística foram as Estações Brooklin, na zona sul, Butantã e Sumaré, na oeste.

O Plano Diretor prevê incentivos para os eixos de transporte a fim de aumentar o número de apartamentos nessas imediações. Assim, cresce a população que mora perto e é usuária frequente de meios de transporte coletivo. Além disso, em geral, são locais com mais oferta de infraestrutura, comércios, emprego e serviços, reduzindo os longos deslocamentos pela cidade.

Na prática, contudo, ainda não há pesquisas suficientes para identificar se o objetivo foi alcançado. Estudos já identificaram um boom de microapartamentos e volume extenso de empreendimentos de alto padrão em uma fração desses endereços, em parte voltados a um público que não usa transporte coletivo no dia a dia.

Com a transformação em eixo, áreas mais horizontais, com casas, sobrados, galpões e predinhos, tendem a ser substituídas por edifícios.

O Plano Diretor é a mais importante lei urbanística municipal, com uma série de regras e incentivos construtivos hoje evidentes na cidade. O atual plano é 2014. A versão revisada permanecerá ao menos até 2029, quando novas mudanças deverão ser discutidas na Câmara.

A expansão dos eixos divide opiniões. Parte dos urbanistas, especialistas e organizações de moradores é contrária à flexibilização dos parâmetros atuais e considera que a ampliação invade os chamados “miolos de bairros”. Já o setor imobiliário e outra parcela de especialistas avaliam que a expansão é necessária para ampliar a população que vive perto do transporte coletivo.

O estudo do Insper também aponta que o Plano Diretor potencializou a construção de prédios mais altos nos eixos de transporte. A média de andares subiu de 11,1 pavimentos, em 2013, para 16,4 pavimentos, em 2021.

Esse mesmo levantamento também já havia detalhado como os incentivos municipais atraíram o mercado imobiliário para os entornos de metrô, trem e corredor de ônibus. Os eixos passaram a concentrar 54,1% dos lançamentos voltados ao público em geral de 2019 a 2021, ante 16,7% do período de 2013 e 2015.

Garagens e microapartamentos

Os eixos devem passar por mais mudanças após a revisão. Outra delas, também alvo de críticas, é a alteração no critério de vagas de garagem, com desestímulo a mais microapartamentos e um incentivo municipal para que grandes unidades tenham mais de um espaço para estacionar.

A mudança permite que empreendimentos perto de metrô e outros eixos de transporte criem mais vagas de garagem não contabilizadas na área construída – que é limitada a quatro vezes a metragem do terreno mediante o pagamento da “outorga onerosa”, espécie de taxa pelo direito de construir. Isto é, serão espaços para carros isentos da principal cobrança feita pela Prefeitura ao setor imobiliário e que não impactarão no limite de tamanho dos edifícios.

A mudança proposta restringe que os empreendimentos construam uma vaga “gratuita” para cada apartamento de ao menos 30 m², o que torna menos atraente a construção dos compactos, que tiveram um boom com 250 mil unidades lançadas nos últimos anos.

Por outro lado, permite um espaço para carros “grátis” para cada 60 m² de área privativa. Ou seja, a nova regra estimula que apartamentos grandes tenham mais de uma vaga.

Incentivos do Plano Diretor têm transformado eixos da cidade, como a Estação Brooklin, da Linha 5-Lilás Foto: Felipe Rau/Estadão

O Plano Diretor hoje em vigor permite um espaço de estacionamento “grátis” por apartamento, independentemente da metragem. Essa regra (e a mudança proposta) envolve empreendimentos dos eixos de transporte.

Outro levantamento do Insper estima que a nova regra pode aumentar o total de vagas perto dos eixos em cerca de 12%. Uma simulação aponta que o novo texto permitiria que empreendimentos com unidades medianas (de 60 m² a 80 m²) tenham até 33% mais vagas do que hoje. O estudo identifica também que a área máxima média das unidades perto de transporte pode subir de 80 m² para 120 m².