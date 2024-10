Ladrões matam policial durante tentativa de roubo de moto BMW

Juan Comitre de Mello foi abordado por quatro ladrões, em duas motos, quando trafegava pelo km 105 da rodovia, na altura do Jardim Aparecida, no sentido interior. Assaltantes e vítima pararam na pista da direita da rodovia.

O policial teria reagido, e foi alvejado com dois tiros na região do tórax. Ele caiu ferido e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), que constatou a morte no local.