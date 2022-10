Leilão dos Correios tem lote com calçados e roupa íntima por R$ 86 mil e venda de celular cancelada

Os Correios de São Paulo realizaram na segunda feira, 24, um leilão de 41 mil itens que não puderam ser entregues aos destinatários com prazos para reclamação esgotados. Os lotes foram arrematados por valores entre R$ 6,5 mil e 86,2 mil - entre pessoas físicas e empresas. O lote 7 - de celulares e acessórios - foi cancelado e deverá ser incluído em leilões futuros.

Dos dez lotes, cinco deles ficaram com pessoas físicas. Entre eles, a categoria ‘equipamentos’, por R$ 57,1 mil, e ‘utensílios do lar’, por R$ 51,4 mil. O maior valor foi arrematado no lote de vestuários por empresa que desembolsou R$ 86,2 mil. Já a menor quantia foi paga por pessoa física que ficou com o lote de material de escritório por R$ 6,5 mil.

Em nota, os Correios informaram que receberam um pedido de esclarecimento sobre o lote 7 (de celulares e acessórios). “A fim de analisá-lo com a atenção que o processo requer sem comprometer o andamento dos demais lotes, optou-se pela retirada do lote do certame, conforme informado no site Licitações-e”, disse. Apesar disso, a expectativa é de que esse seja incluído nos próximos leilões.

Nos lotes divididos por categorias apareceram camisetas, máscaras de tecido, roupas íntimas, cobertores, itens para pets, itens de beleza, bijuterias, blocos de anotações, máquina fotográfica, drones, livros, brinquedos, impressoras e até parafusos.

Os itens oferecidos no leilão são classificados como refugo, que são aqueles que não foram reclamados por destinatários ou remetentes antes que o prazo voltado à reivindicação fosse esgotado. A regra é prevista pelo Código de Defesa do Consumidor.

Para participar, os interessados se cadastraram na plataforma Licitações-e do Banco do Brasil. Após isso, fizeram uma solicitação de negociação via chat.

Com relação aos lotes arrematados, todas as informações podem ser obtidas no edital 961250, disponível aqui.

Veja abaixo informações de todos os lotes:

LOTE 01 - Vestuários (camisetas, camisas, blusas, shorts, calças, saias, vestidos, casacos, suéteres, coletes, agasalhos, roupas íntimas, sapatos, tênis, chuteiras, sandálias, chinelos, alpargatas, bolsas, chapéus, bonés, máscaras de tecido, paletós, gravatas, roupas infantis, biquínis, maiôs, meias, etc)

Arrematado por R$ 86.200,00 (empresa)

Quantidade de itens: 16.892

LOTE 02 - Casa e utensílios do lar (utensílios domésticos, eletroportáteis, toalhas, cobertores, lençóis, colchas, mantas, travesseiros, almofadas, tapetes, cortinas, cadeiras, pufs, barbeadores, itens de decoração, itens de artesanato, itens para pets, antiguidades, material de limpeza, ventiladores, luminárias, quadros, vasos, eletrodomésticos, TV box, filtros, relógios de parede, torneira, pias, chuveiros, porta-retratos, rádios, mochilas, organizadores, cooktops, embalagens, itens de beleza, forno microondas, lâmpadas, etc)

Arrematado por R$ 51.400,00 (pessoa física)

Quantidade de itens: 5.013

LOTE 03 - Bijuterias (semijoias, bijuterias, anéis, brincos, colares, argolas, correntes, óculos, relógios de pulso, pulseiras, tiaras, chaveiros, etc)

Arrematado por R$ 27.800,00 (pessoa física)

Quantidade de itens: 3.168

LOTE 04 - Material de Escritório (cadernos, canetas, lápis, borracha, quadros, papéis, envelopes, colas escolares, tintas escolares, estojo, porta lápis, aparelho telefônico, agendas, blocos de anotações, extensores, adaptadores, papel fotográfico, cadeados, etc)

Arrematado por R$ 6.500,00 (pessoa física)

Quantidade de itens: 1.255

LOTE 05 - Equipamentos (retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras, etc)

Arrematado por R$ 57.100,00 (pessoa física)

Quantidade de itens: 1.248

LOTE 06 - Livros e culturas (livros diversos, gibis, bíblias, mangás, CDs, DVDs, pôsteres, discos de vinil, dicionários, etc)

Arrematado por R$ 17.835,00 (pessoa física)

Quantidade de itens: 7.119

LOTE 07 - Celulares e acessórios (aparelhos celulares, acessórios para celulares: capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés, etc)

Quantidade de itens: 1.053

CANCELADO

LOTE 08 - Artigos Infantis (brinquedos, cadeirinhas para carros, carrinhos de bebê, móbiles, pelúcias, videogames, jogos de vídeo games, controles de videogames, fraldas, lenços umedecidos, cadeiras de alimentação, pratos infantis, jogos educativos, tabuleiros, triciclos, skates, quebra-cabeças, pipas, piscinas infantis, patinetes, mordedores, miniaturas, mamadeiras, etc)

Arrematado por R$ 33.000,00 (empresa)

Quantidade de itens: 1.024

LOTE 09 - Microinformática (impressoras, tintas para impressoras, tonneres, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks, etc)

Arrematado por R$ 65.000,10 (empresa)

Quantidade de itens: 1.942

LOTE 10 - Peças e acessórios para veículos (pneus de carros e motos, acessórios para automóveis e motos, peças automotivas, capacetes e acessórios, ferramentas, porcas, parafusos, rádios automotivos, etc)

Arrematado por R$ 33.000,00 (empresa)

Quantidade de itens: 2.779