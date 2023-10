Liberdade e Av. Paulista: Prefeitura de SP reduz horário de ruas abertas a pedestres nos domingos

Menos de 20 dias após a implantação, a Prefeitura de São Paulo decidiu reduzir em quatro horas a duração das atividades do Ruas Abertas na Liberdade aos domingos e feriados. A decisão também diminuiu em uma hora a realização da Paulista Aberta, na Avenida Paulista, também na região central paulistana. A alteração entra em vigor neste domingo, 22, com o funcionamento do programa das 9h às 16h em ambos os locais.

A justificativa da gestão Ricardo Nunes (MDB) é de que a medida tem o objetivo de padronizar o horário do programa nos dois espaços, a fim de intensificar os trabalhos de zeladoria, limpeza e fiscalização. O comunicado da Subprefeitura Sé aponta que a decisão vai “melhorar a utilização do espaço público”.

O Ruas Abertas consiste na restrição de circulação de veículos automotores em algumas vias consideradas pontos de lazer, cultura, gastronomia e turismo na cidade e com alto fluxo de pessoas. Entre os objetivos, está garantir maior segurança e conforto ao pedestre.

Aos domingos, o programa recebe milhares de pessoas. Entra elas, estão moradores da capital e de cidades vizinhas e, também, turistas do interior e outros estados e países.

Movimento de pedestres na estreia do Ruas Abertas na Liberdade, em 1º de outubro Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Com a mudança, o horário de encerramento da restrição de circulação de automóveis na Liberdade foi antecipado das 20h para as 16h. Na Avenida Paulista, o início do funcionamento foi protelado das 8h para as 9h. Em outros períodos, a Paulista Aberta chegou a se estender também até as 18h.

A implantação do Ruas Abertas na Liberdade teve resistência de uma parte dos moradores e comerciantes locais. Após a primeira audiência pública em um auditório lotado e com manifestações majoritariamente críticas, a proposta foi modificada, com a redução de vias contempladas e do horário de funcionamento, que seria inicialmente até as 22h. A estreia foi em 1º de outubro.

Fluxo de pessoas na Paulista Aberta Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Na Liberdade, o programa abrange a Rua dos Aflitos, a Rua dos Estudantes (entre a Avenida da Liberdade e a Rua da Glória), a Rua Américo de Campos (da Rua Galvão Bueno e à Rua da Glória) e a Rua Galvão Bueno (entre a Rua dos Estudantes e a Rua Américo de Campos).

A pedidos de uma parte do setor de comércios e serviços, a Prefeitura também estuda a implantação do Ruas Abertas na Avenida São João. A medida ainda está em avaliação, sem definição sobre uma possível realização ou datas.