Linha 11-Coral da CPTM: serviço enfrenta lentidão na manhã desta segunda-feira e usuários reclamam

A semana começou com dificuldade para quem precisou se deslocar pela Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). No Twitter, os usuários compartilharam imagens de trens e estações lotados devido à lentidão no tráfego da linha. Ao Estadão, a CPTM afirmou, por volta das 8 horas, que a situação já estava normalizada. O motivo da lentidão foi uma interferência externa.

A Linha 11–Coral da CPTM compreende o trecho da rede metropolitana de São Paulo que vai da estação da Luz até Estudantes. Ele liga o centro da capital à zona leste, passando por Guaianases e indo até a região de Mogi das Cruzes.