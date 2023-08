Linha 4-Amarela enfrenta problemas devido à falha no sistema de energia

Passageiros da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo enfrentaram problemas na tarde desta quinta-feira, 24, devido a uma falha no sistema elétrico entre as estações São Paulo-Morumbi e Fradique Coutinho. O problema durou 14 minutos, mas foi suficiente para reduzir a velocidade dos trens e aumentar o tempo de espera nas plataformas.

De acordo com a ViaQuatro, concessionária que administra a linha, “a oscilação externa de energia” perdurou entre 15h07 e 15h21. “Os passageiros foram orientados por avisos sonoros e pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nos trens e nas estações”, informou a empresa.

Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo apresentou problemas nesta quinta-feira Foto: TABA BENEDICTO/ESTADÃO

Nas redes sociais, usuários do serviço reclamaram do tempo maior de espera. “Quem mora em São Paulo não tem um minuto de paz. Todo dia uma linha de metrô ou trem dá problema, Linha Amarela, cadê a qualidade que vocês tanto falam?”, comentou um.

Problemas no sistema metroviário têm se repetido nos últimos meses. Na semana passada, uma falha técnica paralisou por mais de duas horas a Linha 5-Lilás. Na ocasião, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação, informou que a suspensão dos serviços foi provocada por uma falha no sistema de sinalização após o rompimento de cabos de fibra óptica na região do Horto do Ipê.

A Linha 4-Amarela de metrô iniciou sua operação em outubro de 2010, com a inauguração das estações Paulista e Faria Lima, crescendo de tamanho desde então. Atualmente, ela possui 12,8 quilômetros de extensão e opera em 11 estações. A via liga a região Luz, no centro de São Paulo, ao bairro de Vila Sônia, na zona oeste.