Linha 4-Amarela do metrô funcionará normalmente no fim de semana

A Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo funcionará normalmente neste sábado, 17, e no domingo, 18, em toda a sua extensão. A ViaQuatro chegou a divulgar mais cedo que a circulação dos trens seria apenas parcial, mas retificou a informação depois de ser avisada pela LinhaUni, responsável pela construção da Linha 6-Laranja, que a escavação prevista para este fim de semana foi adiada. Assim, a operação da Linha 4-Amarela não será mais afetada.

A Linha 6-Laranja está em obras, com previsão para iniciar as operações entre as estações São Joaquim e Brasilândia a partir de 2026, segundo o governo estadual. Na estação Higienópolis-Mackenzie está prevista uma conexão com a Linha 4-Amarela.

Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo funcionará normalmente neste fim de semana. Foto: Taba Benedicto/Estadão