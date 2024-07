Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo tem lentidão nesta sexta-feira

Segundo a ViaQuatro, concessionária que administra a linha, uma falha em um equipamento de via faz com que as composições entre as estações Vila Sônia, na zona oeste, e São Paulo-Morumbi, na zona sul, operem com intervalos maiores que o habitual.

“Neste trecho entre as duas estações, a linha está operando em via única. O passageiro que chega à estação São Paulo-Morumbi precisa descer do trem e trocar de plataforma”, informou a concessionária.