Linha 5-Lilás do Metrô: falha paralisa serviço por mais de duas horas na zona sul de SP

Após uma paralisação de mais de duas horas, a Linha 5-Lilás do metrô de São Paulo voltou a funcionar às 16h desta sexta-feira, 18, segundo a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação. Segundo a empresa, a suspensão dos serviços em todas as estações da linha foi causada por uma falha no sistema de sinalização, às 13h48, provocada pelo rompimento de cabos de fibra óptica na região do Horto do Ipê.

Para atender os clientes da Linha 5-Lilás durante o período de paralisação, a ViaMobilidade disponibilizou 80 ônibus do sistema PAESE aos usuários, em ambos os sentidos, até as 16h16. Técnicos da empresa atuaram ao longo da tarde para normalizar o serviço, que já havia apresentado instabilidade na véspera.

Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo está paralisada na tarde desta sexta-feira, 18 Foto: Felipe Rau / Estadão

Nas redes sociais, usuários do metrô reclamaram das constantes falhas no serviço da Linha 5-Lilás e também do tamanho das filas de acesso aos ônibus do sistema PAESE. Um deles chegou a publicar vídeo da situação caótica para fazer a integração com a Linha 9-Esmeralda, na estação Santo Amaro. Veja abaixo.

Um dia antes, a mesma linha sofreu com uma “falha de equipamento”, que causou a suspensão dos serviços na Estação Santo Amaro entre as 15h10 e 15h44 da quinta-feira, 17, segundo a ViaMobilidade.

A Linha 5-Lilás tem 17 estações espalhadas pela zona sul da capital paulista, da Chácara Klabin ao Capão Redondo. Em nota, a ViaMobilidade diz que “lamenta os transtornos provocados por atos de vandalismo que prejudicam a prestação de serviço e o atendimento”.