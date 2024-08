Linha 9-Esmeralda tem apoio do sistema Paese após falha na Estação Autódromo

Por volta das 6h45, as operações entraram em processo de normalização, no entanto, passageiros ainda reclamavam de plataformas lotadas. Com a normalização do serviço, a situação deve melhorar ainda pela manhã.

Segundo a concessionária, os trens operaram em via única, com maior intervalo e apoio do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese), que disponibilizou 60 coletivos para atendimento aos usuários no trecho afetado.