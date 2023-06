Linhas de trem e metrô apresentam falhas em São Paulo nesta quinta; veja pontos afetados

Em razão de uma falha de sinalização entre as estações Moema e AACD-Servidor da Linha 5-Lilás do metrô, os passageiros enfrentaram transtornos no trecho citado na manhã desta quinta-feira, 15. O incidente aconteceu por volta das 4h40. De acordo com a ViaMobilidade, que administra a via, os trens circularam de forma manual entre as estações Moema e AACD-Servidor e com maior tempo de parada nas estações. O problema foi resolvido pouco antes das 11 horas. Neste momento, o serviço está funcionando normalmente.

A Linha 9-Esmeralda, de trem, também registra oscilação no sistema de sinalização, em razão da chuva. O problema ainda persiste nesta linha. Mais cedo, a Linha 4-Amarela apresentou falha elétrica, mas a questão já foi solucionada.

Plataformas lotadas na estação Capão Redondo da Linha 5-Lilás. Foto: Reprodução/Twitter/@capaoatento

Linha 5-Lilás

Segundo a concessionária, técnicos trabalharam para minimizar os impactos e resolver a falha na via, conforme medidas abaixo mencionadas pela empresa:

Trens vazios foram inseridos para melhorar a oferta no sentido de maior demanda;

Reforço no efetivo de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) em todas as plataformas para auxiliar no embarque e desembarque;

Intensificação de avisos sonoros em todas as estações e trens

Monitoramento de linhas de bloqueios de todas as estações para evitar aglomerações.

Linha 9-Esmeralda

Continua após a publicidade

Em razão da chuva que atinge a cidade de São Paulo, o sistema de sinalização da Linha 9-Esmeralda está oscilando, causando velocidade reduzida entre as estações Osasco e Cidade Jardim.

“Técnicos atuam para restabelecer o sistema o mais rápido possível”, disse ainda a ViaMobilidade.

Linha 4-Amarela

A operação da Linha 4-Amarela foi normalizada. “Entre 8h45 e 9h09 desta quinta-feira, uma falha elétrica interrompeu a circulação entre as estações Vila Sônia Profª. Elisabeth Tenreiro e Pinheiros”, afirmou a empresa que administra a via.