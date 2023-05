Litoral norte de SP: Briga judicial trava R$ 1 bi que pode ser usado em obras para prevenir tragédia

Em meio à necessidade de obras milionárias de reconstrução e prevenção de novas tragédias no litoral norte de SP após as chuvas do último carnaval, cerca de R$ 1 bilhão que pode ser usado por prefeituras locais nessas ações está travado na Justiça por causa de uma briga entre os municípios de São Sebastião e Ilhabela por divergências nos critérios que definem a distribuição dos royalties do petróleo.

Após uma sucessão de decisões e recursos na primeira instância, o tema será apreciado em segunda instância na próxima quinta-feira, 4, por um colegiado de magistrados do Tribunal Regional Federal da 3ª região (TRF3).

A disputa na Justiça começou em 2020, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fez uma revisão nos critérios que definiam o direito ao recebimento de royalties referentes aos campos produtores da Bacia de Santos.

Em resumo, os traçados (linhas geodésicas) que definem qual porção territorial está mais próxima dos campos produtores foi alterada para que não só Ilhabela fosse contemplada com o valor, mas também São Sebastião, por ser o município costeiro que fica atrás da ilha.

Com a mudança, São Sebastião passou a ter direito a receber 50% do valor que era integralmente repassado à Ilhabela, o que fez a prefeitura da ilha entrar com uma ação judicial contestando a metodologia adotada pelo IBGE e defendendo que continuasse recebendo a totalidade dos recursos.

“São Sebastião apresentou a tese de que o arquipélago faz ‘sombra’ à cidade, tendo assim, direitos sobre a compensação financeira. O que o IBGE propõe é mudar a linha geodésica octogonal, que é o mesmo que tirar Ilhabela do lugar. É como se Ilhabela fosse móvel e a tirássemos da frente de São Sebastião”, afirmou, em nota, a Prefeitura de Ilhabela, chamando a metodologia de “incoerente”.

Deslizamentos de terra afetaram municípios do litoral norte durante chuvas de fevereiro Foto: Fernanda Luz/Estadão

Segundo o prefeito da ilha, Toninho Colucci (PL), a revisão do IBGE foi feita a partir de estudo encomendado por São Sebastião, sem que Ilhabela fosse devidamente ouvida no processo. O argumento não foi acatado pela Justiça, que considerou que o município insular teve chance de se manifestar.

Procurado pelo Estadão, o IBGE não se pronunciou sobre o assunto alegando que apenas presta consultoria à Agência Nacional de Petróleo (ANP), responsável pela distribuição dos royalties. A ANP também foi procurada, mas disse que quem deveria se manifestar sobre a metodologia era o IBGE. A reportagem procurou os dois novamente, mas não obteve mais resposta.

Na primeira instância, São Sebastião obteve decisão favorável, mas Ilhabela entrou com uma série de recursos para que o valor em disputa não fosse distribuído até a ação transitar em julgado (ter decisão definitiva, sem possibilidade de recursos). Desde então, o valor em disputa passou a ser depositado em juízo, levando à retenção dos valores que hoje chegam a R$ 1 bilhão, segundo as prefeituras.

Ambas alegam que o valor é essencial para as obras de reconstrução de bairros e de prevenção para a época de chuva do próximo verão. O temporal recorde atingiu a região em 19 de fevereiro, deixando 65 mortos. O município mais castigado foi São Sebastião.

De acordo com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), só para obras de recuperação de ruas destruídas e obras de micro e macrodrenagem, serão necessários R$ 600 milhões.

“O desastre impactou severamente a infraestrutura da cidade, com 35 km de destruição e mais de 80 pontos de queda de barreiras. Existe a esperança de que o Judiciário entenda e se sensibilize com a situação vivida pelo município para que os royalties possam ser liberados”, afirma.

Ela afirma que, além das obras de infraestrutura, a cidade sofreu com danos graves a prédios onde funcionavam equipamentos públicos e que terão que ser reconstruídos, como escolas e postos de saúde.

Diz ainda que o cenário é agravado pela queda de arrecadação por conta da diminuição do número de turistas desde fevereiro e isenção de alguns impostos para os afetados pelas chuvas. “A arrecadação municipal caiu 60% em fevereiro de 2023 em comparação com fevereiro do ano passado”, diz.

O prefeito de Ilhabela também alega necessidade do repasse para obras de construção de moradias para famílias em áreas de risco e reconstrução de estradas e vias destruídas pelas chuvas, como a SP-131, que podem chegar a R$ 200 milhões.

“Alguns investimentos previstos na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) deixaram de ser feitos por termos perdido 50% desse valor de royalties que recebíamos até 2020″, declarou.