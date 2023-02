Litoral norte de SP: Chuva dificulta acesso a São Sebastião; resgate e serviços têm prioridade

Os estragos causados pelas enchentes e deslizamentos de terra no litoral norte de São Paulo nos últimos dias podem ser observados em boa parte dos principais acessos a São Sebastião, cidade onde ao menos 47 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas, de acordo com a última atualização desta quarta-feira, 22.

As chuvas que caíram na madrugada de hoje provocaram interrupção parcial do trânsito na Rodovia Manuel Hipólito do Rêgo, principal acesso a São Sebastião, ainda no final da manhã. A circulação só é permitida em uma das duas pistas da rodovia. Na altura do km 145, uma grande rocha que deslizou da encosta bloqueava uma das vias.

Chuvas que caíram na madrugada desta quarta-feira causaram novos estragos na Rodovia Manuel Hipólito do Rêgo, em São Sebastião. Foto: Werther Santana/Estadão

Entre as prais de Maresias e Toque Toque longos congestionamentos se formaram na Manuel Hipólito. De um lado, turistas em carros de passeio continuavam a deixar o litoral. Após a liberação da rodovia Rio-Sanros até a Barra do Sahy, local mais atingido pelas enchentes, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pediu que os turistas deixassem as cidades litorâneas.

Do outro lado da rodovia, na descida para o litoral, o congestionamento é formado por veículos do Exército, caminhões de abastecimento de água, caçamba de entulho e viaturas policiais e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Um bloqueio da Polícia Militar na altura do km 136 permite o acesso apenas de veículos de emergência e serviços. Trechos permanecem parcialmente interditados por causa da queda de árvores.

Na Rodovia dos Tamoios, principal artéria para quem quer deixar o litoral norte, longas filas de veículos se formaram em Caraguatatuba. A Rodovia Mogi-Bertioga permanece bloqueada, sem permissão de reabertura. O trajeto entre a capital e São Sebastião está sendo feito em mais de quatro horas.

Veja aqui a situação de bloqueios em estradas nesta quarta-feira.

Veículos do Exército, equipes de resgate e de serviço têm prioridade para passar nas rodovias da região. Foto: Werther Santana/Estadão

Chuva histórica

Os temporais na região se tornaram os maiores registrados na história do Brasil. De acordo com o Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres (Cemaden), as chuvas que caíram no último sábado, 18, e domingo, 19, resultaram no acumulado de 682 mm em Bertioga e 626 mm em São Sebastião, maiores índices acumulados já registrados no País.

Congestionamento de veículos na Manuel Hipólito do Rêgo, no litoral norte de São Paulo. Foto: Werther Santana/Estadão

Ocupação desordenada

Com a valorização de locais como Barra do Sahy, Baleia e Juquehy, o adensamento construtivo tem avançado em direção às encostas, desde moradias mais vulneráveis até condomínios de médio e alto padrão.

Dados extraídos da plataforma MapBiomas mostram uma urbanização crescente nas quatro cidades do litoral norte. Em São Sebastião, que concentra a maior parte das vítimas das chuvas, a área urbanizada mais do que quadruplicou (345,8%) desde 1985, chegando a 1.810 hectares em 2021. Imagens de satélite mostram a abertura de novas vias, o adensamento construtivo e a expansão para a Serra do Mar.