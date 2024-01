Litoral norte de SP tem áreas com abastecimento de água afetado; veja quais

As chuvas intensas que atingiram o litoral de São Paulo entre quarta e quinta-feira, 25, afetaram o abastecimento de água em ao menos quatro cidades. Conforme a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), as enxurradas causadas pelas chuvas carregaram lama, galhos e outros materiais para os mananciais usados para abastecimento, prejudicando as captações. As equipes foram mobilizadas e ainda trabalham nos serviços de limpeza.

No início da tarde desta sexta-feira, 26, a Sabesp informou que os sistemas de abastecimento tinham voltado a operar normalmente nas cidades de Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela, mas o bairro de Boracéia, entre as cidades de São Sebastião e Bertioga, continuava com problemas de abastecimento. “O fornecimento ainda está comprometido, pois a área segue alagada, impedindo os serviços de reparo na estação de tratamento de água”, informou a Sabesp.

Equipes fazem a limpeza de rua atingida por alagamentos em Ilhabela. Foto: Prefeitura de Ilhabela/Divulgação

A companhia informou que permanece em estado de atenção devido à previsão de mais chuvas e orientou os moradores para que façam uso consciente da água, evitando desperdícios. Em razão do alagamento dos sistemas, havia reclamações sobre a qualidade da água. A Sabesp disse que trabalha com rigoroso controle em suas estações e recomendou aos moradores que constataram o problema para entrarem em contato com a companhia fornecendo o endereço para verificação pontual da ocorrência.

Na quinta-feira, em Caraguatatuba, 15 bairros da região norte estavam com intermitência no abastecimento, entre eles Massaguaçu, Getuba, Fazendinha, Santa Rosa e Verde Mar. A Estação de Tratamento de Água do Porto Novo estava com vazão reduzida e as bombas do baixo Rio Claro estavam desligadas. A equipe teve dificuldade para chegar ao local devido à queda de uma árvore, bloqueando a estrada. Caraguatatuba registrou 265 milímetros de água em 72 horas.

Quedas de árvores prejudicaram acesso ao sistema de abastecimento em Caraguatatuba Foto: Prefeitura de Caraguatatuba/Divulgação

Em São Sebastião, os bairros mais afetados foram Maresias, Boiçucanga e Paúba. Nesta sexta, segundo a prefeitura, ainda havia reclamações pontuais por falta de água. Em Ilhabela, o abastecimento ficou prejudicado nas regiões da Água Branca e Pombo, incluindo os bairros Barra Velha, Perequê, Itaquanduba, Itaguaçu, Saco da Capela, Engenho d'Água, Santa Tereza, Pedra do Sino, Armação, Curral, Praia Grande, Feiticeira, Portinho, Ilhote e Piúva. Alguns bairros foram abastecidos com caminhões-pipa.

Houve também interrupção no fornecimento de energia em áreas de São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba, na quinta-feira, devido à queda de árvores e galhos, atingindo a fiação, mas a concessionária informou que a normalização aconteceu no mesmo dia.