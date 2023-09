Localizado corpo de vítima de acidente com moto aquática em Ilhabela

ILHABELA - O Grupamento de Salvamento Marítimo do Corpo de Bombeiros de São Sebastião e de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, localizaram no início da tarde desta terça-feira, 21, o corpo de uma mulher que estava desaparecida desde domingo, 19, após um acidente ocorrido nas proximidades do Buraco do Cação, gruta próximo à Praia do Bonete, em Ilhabela.

A vítima, que era de São Bernardo do Campo, estava na embarcação com um casal de amigos, quando teria caído no mar após o choque do aparelho com as rochas. As ondas no local chegam a 4 metros de altura. O casal foi socorrido no domingo e liberado.

O corpo da mulher foi localizado na Praia do Bonete e transportado em uma lancha dos Bombeiros até o terminal de travessia de balsas em Ilhabela, onde chegou às 13h30. Ele será encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de São Sebastião.