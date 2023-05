Loterias ilegais promovidas por influenciadores entram na mira da polícia; carros são apreendidos

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizaram nesta quarta-feira, 3, uma ação para combater loterias ilegais que eram promovidas com ajuda de influenciadores em redes sociais. A suspeita é de que os participantes não recebiam os prêmios que eram oferecidos aos vencedores dos jogos.

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em três Estados diferentes. Além de municípios de São Paulo e da Grande São Paulo, a operação chegou também às cidades de Governador Valadares, em Minas Gerais, e também Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Policiais do Deic apreenderam carros de luxo em operação feita para combater loterias ilegais. Foto: Deic/Divulgação

De acordo com informações da secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), os agentes apreenderem veículos de luxo, de modelos como Porsche, Corvette, Audi, BMW e Mercedes-Benz, além de equipamentos de informática que seriam utilizados para divulgar as loterias e captar apostadores. “Os equipamentos apreendidos passarão por análises”, informou a pasta.

Os mandados tiveram como alvo as empresas que organizam e fazem a captação das apostas, e também os influenciadores, que teriam promovido a jogatina por meio das redes sociais. Como não foram expedidos mandados de prisão, nenhum suspeito foi detido na abordagem.

A operação foi deflagrada pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (DIG), que instaurou um inquérito para apurar os crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa e promoção de loterias sem autorização legal.

A polícia informou que o número de reclamações sobre o não recebimento de prêmios pelas apostas ganhas já chega a 24 mil queixas. Os nomes das empresas e dos influenciadores envolvidos não foram revelados.