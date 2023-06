Sobre as águas

Estávamos no barco há algumas horas, navegando rio abaixo. Na imensidão verde das árvores que nos cercavam, a água escura correndo sob nossos pés e o céu azul límpido se abrindo infinito sobre nossas cabeças, despertavam a consciência de que éramos pequenos pontos em movimento naquela vastidão da existência.

Eu ouvia cantos de pássaros. Mas por mais que forçasse o olhar na direção das árvores de onde vinham, era incapaz de enxergá-los. Via as camadas de folhas nas copas, via sombras, nada de bichos.

A certa altura, o barco parou e sem o zunido do vento no rosto, o espaço se preencheu daqueles ruídos novos. Sons de todos os tipos de vida surgindo daquele mistério esverdeado que emoldurava o que víamos. Eram elas, as árvores, todas elas, as anfitriãs da casa que nos abrigava.

Outro canto. Me concentrei novamente e tentei segui-lo com a cabeça e o olhar, mas foi em vão. Por causa do meu pai, cresci habituado a escutar piados e tentar identificá-los. Onde quer que esteja, se um pássaro canta ao fundo, aquilo captura a minha atenção e me distraio. Ali, no entanto, tudo era primeira vez.

"Só depois do terceiro dia é que você vai perceber", disse uma voz atrás de mim, "você vai conseguir olhar para lá e enxergar os pássaros e animais. Nosso olhar da cidade não consegue enxergar as diferenças dos tons de verde, a profundidade e as sombras. Mas a gente vai acostumando".

A vida pulsando. A vida que eu tanto queria ver naquela floresta. Eu era cego para os milhares de detalhes que me cercavam.

Continua após a publicidade

Andrea tem quase setenta anos e nasceu em Taiwan. Trabalha acompanhando turistas do seu país em viagens pelo mundo e naquela semana estava com uma cliente. Fala português com um pouco de sotaque. Já conheceu dezenas de países em todos os continentes e quando perguntamos, durante um café da manhã dias depois, qual lugar mais a impressionou, ela sorriu e apontou para a terra em que pisávamos: "isso aqui. Aqui, não tenho dúvida. A Amazônia é o lugar mais bonito que já conheci." Esteve lá mais de vinte vezes e pretendia voltar enquanto pudesse.

Os dias passaram. Depois do terceiro, eu já via os pássaros que cantavam nas árvores, via as preguiças nos galhos. Vimos os macacos colhendo frutos, jacarés se refestelando nas margens. Andamos na mata e sentimos seus cheiros, sua umidade, os ruídos constantes que me hipnotizaram enquanto estivemos por ali. Vimos insetos, contemplamos a grandeza da Sumaúma e seguimos, um passo após o outro, nas trilhas que me levaram em uma viagem que desde criança desejei, mas nunca imaginei que o lugar final da caminhada seria para dentro de mim mesmo.

A vida pulsando, em seu lugar de princípio. Aquilo não era destino, era origem.

O Panteão em Roma, os canais de Veneza, as ruínas Maias no México, a arquitetura das pontes parisienses, os castelos alemães, a massa cinza vibrante de São Paulo, as múmias egípcias, o poder imperial de Washington, a diversidade étnica de Nova York, os palácios ingleses, a culinária portuguesa, os vinhos argentinos, as pinturas de Van Gogh no D'Orsay, a música de Chopin tocada por Nelson Freire... A vida me concedeu privilégios que permitiram aos meus sentidos perceberem a beleza da forma moldada pelas mãos humanas. Nada do que vi ou escutei, porém, se compara ao esplendor da natureza diante de nós, acolhendo-nos em seus braços e nos fazendo entender, nessa pequena amostra de espaço e tempo, que ali não estamos, mas pertencemos. A criação é o que somos.

Cecília pescou uma piranha.

Éramos os únicos brasileiros, além do guia, naquele barco com doze adultos. Ela, a única criança, era uma atração paralela com sua espontaneidade e graça. Crianças falam qualquer idioma. Naquela tarde, reinava o silêncio. É preciso estar quieto, imóvel e atento para conseguir pescar - é por isso, acho, que nunca pesco. Mas a certa altura, todos já tinham conseguido fisgar e devolver para a água algum peixe. Todos, menos Cecília. O sol já ensaiava sua saída e o guia recolhia os instrumentos quando ela soltou um gritinho: "peguei!". E da água saiu o pequeno peixe se debatendo na ponta da linha em que ela tinha colocado sua última isca. No barco, todos aplaudiam. Calvin, um idoso norte-americano que passava os dias fotografando animais e paisagens com sua câmera profissional, apontou sua lente na direção dela e registrou incansável aquele feito. Na pequena canoa, todos em festa por Cecília. E ela sorria incontida, os cabelos vermelhos vibrantes, os olhos reluzindo em satisfação. Devolveu o peixe ao rio e me abraçou.

O esplendor da criação.

Continua após a publicidade

A vida pulsando. A vida que eu tanto queria ver naquela canoa. Eu sou cego para os milhares de detalhes que me cercam.

Ao todo, passamos oito dias juntos na floresta. Sem distrações. O hotel não tinha televisão, música, sinal de internet ou telefone. Comíamos todos juntos, na mesma hora, no refeitório principal. Saíamos muito cedo para os passeios e trilhas na selva. E nas horas de ócio, o lazer comum a guias, funcionários e hóspedes de qualquer nacionalidade eram as partidas de xadrez regadas a biscoito doce e café no salão da recepção.

Estou dentro de um avião agora, voltando para casa depois de alguns dias trabalhando em outro país. É noite, olho pela janela e só vejo a asa esquerda da aeronave com uma luz piscante e lá fora a escuridão da noite. O avião desliza pelo céu acima das nuvens como um pássaro que me leva para o lugar onde habito.

Ontem pela manhã, enquanto fazia minha corrida em um parque, uma ave diferente cruzou meu caminho voando baixo. Era preta, grande, tinha uma cauda diferente que parecia estar amarrada com algum tipo de elástico. "Pombas gigantes mexicanas de penteados ornamentais", pensei. Na volta seguinte, eu a vi de novo. Pensei naquele bicho mais algumas vezes nos quilômetros seguintes. Meu pai talvez poderia dizer de que espécie é. A Cecília a acharia engraçada, Nina faria um desenho, Manú e eu a veríamos sentados e abraçados num banco daquele parque. Era um parque bonito, Chapultepec. Longe de casa, a gente é pura nostalgia.

É só quando nossa visão se desprende dos milhares de ruídos que nos envolvem e distraem é que nos percebemos capazes de enxergar o que procuramos. Até então, são só os sinais.

Pensamento voa, o tempo voa. E a gente, flutuando nas asas dessa existência louca, às vezes só deslizamos por tudo alheios aos detalhes abaixo de nós. Queremos voar e acabamos sem notar que somos a terra, esse pó da terra com sopro de vida e anseios de eternidade.

Cego. Incapaz de enxergar os milhares de detalhes. Vivo cercado de encantos da criação e não consigo notar. Mas quando acordar pela manhã e aterrissar em São Paulo, pisar o chão e estar onde pertenço, voltarei para os braços daquelas a quem chamo lar.

Continua após a publicidade

Lembrei que na Amazônia, o Nelson, nosso guia, disse que alguns turistas estrangeiros contratavam aviões para sobrevoar a floresta e seguir Rio Negro em direção a Manaus, de onde poderiam retornar para casa. Estávamos no alto de um mirante de cinquenta metros contemplando o pôr do sol no horizonte preenchido pelas copas das árvores e pensei na ideia de poder ver aquele mar verde lá do alto, o contorno dos rios, ser com os pássaros e fiquei encantado. Então olhei para baixo e vi de novo a terra, vi a água refletindo o céu, os peixes pulando naquela ilusão de ótica e me dei conta, outra vez, que nascemos como Ícaro. E ainda que minhas ideias levem o pensamento tão longe, são coladas com cera essas asas que tenho em mim.

E há esse rio por onde flutuamos. Andamos sobre as águas. Esse milagre, a vida. E nunca viveremos nada disso outra vez. Porque não volta, o rio nunca volta. Não desse jeito. Mesmo que as situações se repitam, somos outros a cada dia, em outro contexto, mais velhos, um dia mais velhos que seja, mas ainda assim observando a cena de uma perspectiva nova. Até que as sombras se dissipem finalmente e nossos olhos se tornem capazes de enxergar de onde vêm os cantos, celebrar crianças pescando encantos. O rio da vida corre constante, nadar contra a corrente é estupidez. É preciso aprender a navegar.

O bom pastor, cantou um rei, nos conduz por águas tranquilas.

A imensidão que nos cerca, a água correndo sob nossos pés e o céu azul límpido se abrindo infinito sobre nossas cabeças, pássaros, despertando a consciência de que somos esse pequeno, esse mínimo, precioso, complexo e único, tão único ser, dotados de consciência, transbordantes do amor que nos concebeu e navegando sobre as águas da existência. Eu rio. Esplendor da criação.

-- (Me acompanhe no Instagram e no Twitter)