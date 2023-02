Mãe e filha de nove meses estão entre as vítimas de tragédia em São Sebastião

Uma mãe e sua filha de nove meses estão entre as vítimas da tragédia em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. As chuvas intensas que caíram na região entre a noite de sábado e a madrugada do domingo resultaram em ao menos 44 mortes, segundo o governo do Estado. Equipes de resgate ainda fazem buscas por desaparecidos.

Josefa Ilma, de 39 anos, e a filha Sophia, de nove meses, foram vítimas de deslizamentos de terra em Barra do Sahy. A informação foi confirmada ao Estadão pela sobrinha de Josefa, Cleiciane.

O marido de Josefa e pai da menina, Isaquel da Silva Procópio dos Santos, consta da lista oficial da Prefeitura de São Sebastião de 81 pessoas que se abrigaram numa unidade escolar do Instituto Verdescola, em Barra do Sahy. Elas estavam fora de perigo e receberam alimentação e roupas no local.

Ruas de Barra do Sahy, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, atingidas pela lama. Foto: Nelson Almeida/AFP

Segundo a familiar, o casal e a filha moravam em Campo Limpo, na capital paulista, e viajaram para o litoral na quinta-feira, 16, para passar o carnaval acompanhados de um grupo de amigos do trabalho. O casal, segundo Cleiciane, trabalha na mesma empresa: Isaquel como porteiro, e a mulher, na área de limpeza. A volta estava prevista para a segunda-feira, 21.

A família chegou a conseguir um contato inicial com Isaquel para confirmar a informação das mortes, mas depois perdeu o sinal e diz não ter conseguido mais falar com ele. A sobrinha obteve uma foto em que os nomes de Josefa e da filha, Sophia, aparecem escritos numa folha de papel pregada num vidro, com os corpos das vítimas da tragédia ao fundo.