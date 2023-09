Maior cemitério da América Latina passa a ter playground; saiba como é

Levar as crianças a um enterro é uma decisão difícil. Momentos como o sepultamento e o fechamento do caixão podem ser particularmente delicados. Para tentar amenizar o contato dos pequenos com a morte, o cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, tornou-se em agosto o primeiro da cidade a oferecer um playground.

A iniciativa é da Consolare, concessionária responsável pela gestão dos cemitérios da Consolação, Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila Formosa I e II e Vila Mariana, desde o mês de março. Essa área de lazer infantil é a primeira nos 22 cemitérios municipais da capital concedidos à iniciativa privada.

O gerente de Operações Fadlo Oliveira explica que o objetivo da inovação é tornar o momento de despedida mais acolhedor para a família, com outros ambientes de lazer e visitação. A área conta com gangorra, escorregador e casa de boneca.

Iniciativa de colocar um parquinho em frente ao velório dentro do cemitério da Vila Formosa toca na discussão sobre o luto infantil Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Estima-se que diariamente passam pelo Vila Formosa cerca de 1,5 mil pessoas, entre elas muitas famílias. É o maior cemitério da América Latina. “Também é um local para meditação, valorização da memória e que deve acolher, de maneira agradável, adultos e crianças”.

De acordo com a concessionária, as primeiras impressões dos frequentadores foram positivas e já motivam a construção de espaços de brincadeira em outros cemitérios, como o da Quarta Parada, também na zona leste, que deverá ter um espaço como esse ainda neste ano.

A empresa revela que planeja instalar outros parquinhos nos endereços sob sua administração até 2027. Há apenas uma dúvida sobre a viabilidade do projeto no Cemitério da Consolação por se tratar de um patrimônio tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico, o Condephaat.

Continua após a publicidade

Crianças devem ir a velórios?

A iniciativa na Vila Formosa toca na discussão sobre o luto infantil. A psicóloga e terapeuta clínica Larissa Fonseca considera a iniciativa positiva. “Para vivenciar uma perda, entramos em contato com a dor e devemos viver outros conteúdos para tornar suportável esse sofrimento. Por meio do brincar, a criança ressignifica as perdas e angústias”, diz a especialista em questões do luto. “Sepultamento não é o melhor ambiente para crianças e algumas famílias não têm alternativas para deixarem seus filhos”.

Mas existem algumas ressalvas na opinião da psicóloga Adriana Severine. “O ideal é não levar crianças com menos de 10 anos a velórios, pois isso pode acarretar traumas no futuro”, diz a especialista.

“Também é importante considerar as opiniões das famílias enlutadas, pois algumas podem achar essa iniciativa inadequada ou desrespeitosa. A comunicação aberta com os familiares e a sensibilidade para entender as diferentes reações são cruciais”, acrescenta a psicóloga.

A SP Regula informa que a instalação do playground no cemitério da Vila Formosa visa a “atender a demanda das famílias enlutadas que não tenham onde deixar seus filhos durante o velório de seus entes queridos, corroborando com o bem-estar das crianças que acompanham seus pais neste importante espaço público”.

Reclamações dos frequentadores

Continua após a publicidade

O investimento da concessionária na área de lazer faz parte de um conjunto de melhorias na necrópole, como a reforma do telhado, pintura da área dos velórios e revitalização dos banheiros. As reclamações de frequentadores, no entanto, têm sido constantes nos últimos meses. Fiscalização do Tribunal de Contas do Município (TCM) de São Paulo para avaliar os serviços e a manutenção dos cemitérios identificou algumas inconformidades.

No cemitério da Vila Formosa, o principal problema foi a sensação de abandono do local causada pela falta de poda do mato. Oliveira explica que a empresa aumentou o número de trabalhadores, de 15 para 32, por meio de uma empresa terceirizada. Nos próximos meses, a intenção é trocar toda a vegetação por um gramado, o que deve facilitar as obras de conservação.

A concessionária afirma que tem até 2027 para realizar as melhorias previstas no edital de concessão dos cemitérios municipais da Prefeitura. Diz também que boa parte dessas benfeitorias realizadas até o momento vão além das obras exigidas pelo poder concedente.