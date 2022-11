Maior roda-gigante da América Latina será inaugurada neste ano em SP; saiba datas e valores

Publicidade

A Roda Rico abriu a venda de ingressos na manhã desta quarta-feira, 23, por meio da plataforma digital Sympla. Divulgada como a maior roda-gigante da América Latina, a nova atração da cidade de São Paulo será inaugurada em 9 de dezembro, no Parque Cândido Portinari, no distrito Alto de Pinheiros, na zona oeste paulistana. O espaço fica ao lado do Parque Villa-Lobos.

Os ingressos custam a partir de R$ 50, com opção de meia-entrada a R$ 25, nos dias úteis. Nos fins de semana, a inteira parte de R$ 69.

A roda-gigante funcionará de terça a sexta-feira, das 9h às 19h, e nos sábados, domingos e feriados, das 9h às 20h. Além do ingresso tradicional, também são comercializadas opções para cabine privativa, que comportam até oito pessoas, por valores de R$ 299 a R$ 350 (com bebidas), nos dias úteis, e R$ 350 a R$ 399, nos fins de semana e feriados. A venda inicial inclui entradas até 31 de janeiro.

A estrutura está montada nas imediações da Marginal do Pinheiros, com 91 metros de altura e 42 cabines, com ar condicionado, internet wi-fi e visão panorâmica da cidade. Testes foram feitos nos últimos dias. A montagem foi iniciada em meados de abril deste ano.

À noite, a roda-gigante terá uma iluminação cênica. Ela está em uma área de 4,5 mil metros quadrados, junto à Praça de Eventos do parque, que é estadual.

Na época da montagem, a empresa afirmou que a estrutura tem mais de mil toneladas e que a instalação envolveu o maior guindaste rodoviário disponível no Brasil.

Implantação da roda-gigante começou em abril deste ano Foto: Taba Benedicto/Estadão - 12/04/2022

Permissionária poderá manter roda-gigante por 10 anos

A instalação da roda-gigante é parte de um pacote de intervenções lançado pela gestão João Doria (então no PSDB) para o entorno do Rio Pinheiros. Uma concorrência pública foi aberta em 2020 para selecionar a permissionária, que poderá manter o atrativo no Parque Cândido Portinari por 10 anos.

A empresa São Paulo Big Wheel (SPBW) fez a única oferta na concorrência pública. Ela terá de pagar R$ 141 mil mensais ou 10% do faturamento bruto, o que for maior, ao Estado. O edital também exige que a permissionária destine parte do total de ingressos para a população de baixa renda.

Em nota à época, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo ressaltou que a instalação tem o objetivo de “atrair investimentos para a manutenção dos parques urbanos estaduais, além de fomentar ações de educação ambiental e ser uma opção de lazer para toda a população”.

A implantação da roda-gigante foi criticada por parte dos moradores do entorno. Inicialmente, a previsão de inauguração era para 2021. Esse tipo de atrativo tem ganhado espaço em capitais e cidades turísticas brasileiras, como o Rio e Balneário Camboriú.

A estrutura foi batizado de Roda Rico após uma parceria com uma plataforma de investimentos. A Rico Investimentos também oferece 20% desconto no ingresso para os seus clientes.

Nova roda-gigante de SP

Data de inauguração: 9 de dezembro

Horário: de terça a sexta-feira, 9h às 19h, e sábados, domingos e feriados, das 9h às 20h

Endereço: Parque Cândido Portinari (Avenida Queiroz Filho, 1.365, distrito Alto de Pinheiros - São Paulo/SP)

Ingressos: a partir de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), com opções de cabine vip a partir de R$ 299

Venda digital: no Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/78537/d/169665/s/1140041)





