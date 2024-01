Mais de 120 mil pessoas já viram a exposição de artistas negros no Sesc – você já foi?

Se você ainda não viu a exposição Dos Brasis – Arte e Pensamento Negro por causa da “loucura” do final de ano, a equipe do Sesc Belenzinho te dá mais um tempo. Até o dia 31 de março, é possível conferir os trabalhos de cerca de 240 artistas brasileiros pretos e pretas nas áreas de pintura, fotografia, escultura, instalações e videoinstalações produzidos entre o fim do século XVIII até o século XXI. Veja o catálogo da exposição.

PUBLICIDADE A ampliação do prazo tem relação direta com o sucesso do evento. Até 24 de janeiro, mais de 120 mil pessoas já visitaram a unidade da zona leste de São Paulo. Só na abertura, em agosto, foram duas mil pessoas, recorde histórico do Sesc. Juliana Braga, gerente de Artes Visuais e Tecnologia do Sesc SP, explica que o número é muito superior à media das exposições na instituição. “Esse enorme sucesso, do ponto de vista da crítica especializada, dos veículos de comunicação e do apelo do público, aponta a importância de novos discursos sobre os problemas sociais e históricos que o Brasil tem na programação de artes visuais e da arte contemporânea. É um caminho sem volta”, afirma Juliana.

A obra "Carinhosa - Cafuné - Bispo, 2022", do artista Marcel Diogo, está na exposição Dos Brasis Foto: Evelson de Freitas

A ampliação do prazo na capital vai facilitar a visitação dos estudantes, analisa a especialista. Depois que encerrar sua passagem por São Paulo, a mostra vai circular em espaços do Sesc por todo o Brasil pelos próximos 10 anos.

“Janeiro e fevereiro são meses que não permitem a visitação escolar. A extensão para março vai permitir a presença de escolas que não conseguiram visitá-la no ano passado”, diz. “A importância histórica e conceitual do projeto é fundamental para esse público”, complementa gerente de Artes Visuais e Tecnologia do Sesc SP.

A mostra celebra a arte produzida por criadores negros e sua contribuição estética para a arte brasileira – e para a própria ideia de um País. O espaço estabelece ainda conexões com pensamentos de importantes intelectuais negros, a exemplo de Beatriz Nascimento (1942-1995), Guerreiro Ramos (1915-1982), Lélia Gonzalez (1935-1994) e Luiz Gama (1830-1882).

Reunir obras de tantos artistas negros é um esforço para valorizar a produção afro-brasileira em contexto histórico de invisibilização. É como contar uma história quase inédita. “O silêncio dos artistas negros nunca existiu. O que houve foi uma escuta seletiva, uma seleção do que seria escutado e o que seria visto”, diz Igor Simões, curador geral da exposição e professor de Artes Visuais.

A razão do apagamento, segundo Simões, é o racismo estrutural, que está presente nas relações pessoais, nas desigualdades econômicas e também na cultura. Um dos desenhos dessa tentativa de apagamento é a trajetória do pintor Arthur Timóteo da Costa (1882-1922).

Embora tenha sido responsável pela decoração do Pavilhão Brasileiro na Exposição Internacional de Turim, ao lado do irmão João (1878-1932), em 1911, movimento que antecipa a pintura moderna no Brasil, eles não foram convidados a participar da Semana de Arte de Moderna, de 1922.

O curador geral Igor Simões (esq.) e os curadores adjuntos Marcelo Campos e Lorraine Mendes na exposição 'Dos Brasis', no Sesc Belenzinho FOTO Felipe Iruata / ESTADAO Foto: FELIPE IRUATA / undefined

A mostra está dividida em sete núcleos: Romper, Branco Tema, Negro Vida, Amefricanas, Organização Já, Legitima Defesa e Baobá. Em cada núcleo, há um acervo de obras de diferentes temporalidades, linguagens e estilos que dialogam com questões como tecnologias ancestrais e afrofuturismo.

Para alcançar o total de 240 artistas negros que compõem a exposição, foram realizadas pesquisas em todas as regiões do Brasil com a participação do Sesc em cada Estado. O curador geral, Igor Simões, e os adjuntos Marcelo Campos e Lorraine Mendes investigaram obras, documentos em ateliês, portfólios e coleções públicas e particulares.

Em função da representatividade e do alcance temporal e geográfico, Dos Brasis se equipara a grandes mostras como A Mão Afro-Brasileira, que contou com 80 artistas no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1988, e Histórias Afro-Atlânticas, com 450 obras de 214 artistas brasileiros e estrangeiros, concebida pelo MASP e o Instituto Tomie Ohtake, em 2018.

* Este conteúdo foi produzido em parceria com o espaço Acervo da Laje e os coletivo Ilê Axipá, Legítima Defesa e 3 de Fevereiro e Quilombo do Campinho

Serviço

Dos Brasis – Arte e Pensamento Negro

Local: Sesc Belenzinho

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000

Data: 3/08 a 31/03

Dias: terça a domingo

Horários: terça a sábado, das 10h às 21h. Domingos e Feriados, das 10h às 18h

Aberta ao público - visitação gratuita

Veja a lista dos 240 artistas da exposição Dos Brasis em ordem alfabética:

· Abdias Nascimento (Franca/SP, 1914-2011)

· Acervo da Laje: José Eduardo Ferreira Santos (Salvador/BA, 1974) e Vilma Santos (Salvador/BA, 1968)

· Acervo da Laje: Índio (Salvador/BA, 1957)

· Acervo da Laje: Zaca Oliveira (Salvador/BA, 1970)

· Acervo da Laje: Fernando Queiróz (Salvador/BA, 1972)

· Acervo da Laje: Ivana Magalhães (Salvador/BA, 1974)

· Acervo da Laje: Júlio Alvez (Salvador/BA,

· Acervo da Laje: Indiano Carioca (Afogados da Ingazeira/PE, 1947)

· Acervo da Laje: Bruno Costa (Santa Inês/BA, 1985)

· Acervo da Laje: Paulo Telles (Salvador/BA, 1983)

· Acervo da Laje: César Bahia (Salvador/BA, 1964)

· Acervo da Laje: Nailson - Alagoinhas/BA

· Agrade Camiz (Rio de Janeiro/RJ, 1988)

· Alexandre Alexandrino (Carapicuíba/SP, 1975)

· Aline Bispo (São Paulo/SP, 1989)

· Aline Motta (Niterói/RJ, 1974) + Dona Romana (Natividade/TO, 1941)

· Alisson Damasceno (Belo Horizonte/MG, 1982)

· Ana das Carrancas (Petrolina/PE, 1923-2008)

· Ana Lira (Caruaru/PE, 1977)

· Ana Paula Sirino (Sabinópolis, Quilombo do Torra/MG, 1997)

· Anderson AC (Salvador/BA, 1979)

· André Ricardo (São Paulo/SP, 1985)

· André Vargas (Cabo Frio/RJ, 1986)

· Annia Rízia (Salvador/BA, 1992)

· Antonio Bandeira (Fortaleza/CE, 1922-1967)

· Antonio Obá (Ceilândia/DF, 1983)

· Antonio Tarsis (Salvador/BA, 1995)

· Ariana Nuala (Recife/PE, 1993)

· Arjan Martins (Rio de Janeiro/RJ, 1960)

· Arquivo Zumvi (Salvador/BA, 1958)

· Arthur Bispo do Rosário (Japaratuba/SE, 1969)

· Arthur Timótheo da Costa (Rio de Janeiro/RJ, 1882-1922)

· Augusto Leal (Simões Filho/BA, 1987)

· Ayrson Heráclito (Macaúbas/BA, 1968)

· Babilak Bah (João Pessoa/PB, 1964)

· biarritzzz (Fortaleza/CE, 1994)

· Caio Luiz (Nova Iguaçu/RJ, 1998)

· Castiel Vitorino Brasileiro (Vitória/ES, 1996)

· Charlene Bicalho (João Monlevade/MG, 1982)

· Chico Tabibuia (Silva Jardim/RJ, 1936-2007)

· Cipriano (Petrópolis/RJ, 1981)

· Claudia Lara (Curitiba/PR, 1964)

· Corbiniano Lins (Olinda/PE, 1924-2018)

· Cris Peres (João Pessoa/PB, 1988)

· Dadinho (Diamantina/MG, 1931-2006)

· Dalton Paula (Brasília/DF, 1982)

· Daniel Lima (Natal/RN, 1973)

· Davi Cavalcante (Aracaju/SE, 1994) e Rayanne Ellem (Aracaju/SE, 1998)

· Debis (São Luís/MA, 1992) e Pablo Monteiro (São Luís/MA, 1991)

· Denis Moreira (São Paulo/SP, 1986)

· Denise Camargo (São Paulo/SP, 1964)

· Diambe da Silva (Rio de Janeiro/RJ, 1993)

· CALXDR (Capanema/PA, 1995) e Diego Crux (São Paulo/SP, 1987)

· Dyana Santos (Belo Horizonte/MG, 1987)

· Éder Oliveira (Timboteua/PA, 1983)

· Edi Bruzaca (São Luís/MA, 1987)

· Gugie Cavalcanti (Brasília/DF, 1983)

· Mina Ribeirinha (Belém/PA, 1983)

· Edu Silva (São Paulo/SP, 1979)

· Eliana Amorim (Exú/PE, 1996)

· Emanoel Araujo (Santo Amaro da Purificação/BA, 1940-2022)

· Emanuely Luz (São Luís/MA, 1985)

· Eneida Sanches (Salvador/BA, 1962)

· Erica Malunguinho (Recife/PE, 1981)

· Estevão Silva (Rio de Janeiro/RJ, ca. 1844-1891)

· Eustáquio Neves (Juatuba/MG, 1955)

· Flavio Cerqueira (São Paulo/SP, 1983)

· Flaw Mendes (Campina Grande/PB, 1981)

· Francelino Mesquita (Belém/PA, 1976)

· FROIID (Belo Horizonte/MG, 1986)

· Gabriel Archanjo Santo (Teresina/PI, 1963)

· Gabriel Lopo (Montes Claros/MG, 1997)

· Galeno (Parnaíba/PI, 1957)

· Gê Viana (Santa Luiza/MA, 1986)

· Gervane de Paula (Cuiabá/MT, 1961)

· Gi Vatroi (Recife/PE, 1989)

· Gilberto Filho (Cachoeira/BA, 1953)

· Glauce Santos (Belém/PA, 1974)

· Gleydson George (São Luís/MA, 1995)

· Gustavo Assarian (Porto Alegre/RS, 1993)

· Gustavo Nazareno (Três Pontas/MG, 1994)

· Guto Oca (São Paulo/SP, 1981)

· Hariel Revignet (Goiânia/GO, 1995)

· Heitor dos Prazeres (Rio de Janeiro/RJ, 1898-1966)

· Helô Sanvoy (Goiânia/GO, 1985)

· Helton Vaccari (Campo Grande/MS, 1989)

· Valdir Rodrigues (Januária/MG

· Ilê Axipá - Antônio Oloxedê (Salvador/BA, 1967)

· Ilê Axipá - André Otun Laran (Valença/BA, 1994)

· Ilê Axipá - Otun Elebogi (Feira de Santana/BA, 1977)

· Ilê Axipá - Leo França (Salvador/BA, 1980)

· Ilê Axipá - LABI (Salvador/BA, 1968)

· Ilê Axipá - Petinho (Salvador/BA, 1978)

· Ilê Axipá - MAXODI (Salvador/BA, 1966)

· Ilê Axipá - Edivaldo Bolagi (Salvador/BA,

· Ismael David (Rio de Janeiro/RJ, 1988)

· Ateliê Izabel Mendes: Izabel Mendes (Itinga/MG, 1924-2014)

· Ateliê Izabel Mendes: Izabel Mendes (Itinga/MG, 1924-2014), Glória Maria Andrade (Santana do Araçuaí/MG, 1957) e João Pereira (Santana do Araçuaí / MG, 1953)

· Ateliê Izabel Mendes - Andreia Pereira Andrade (Santana do Araçuaí/MG, 1981)

· Jade Maria Zimbra (São Gonçalo/RJ, 1994)

· Jaime Lauriano (São Paulo/SP, 1985) + Coletivo Legítima Defesa (São Paulo) + Coletivo 3 de Fevereiro (São Paulo)

· Jean Ribeiro (Bacuri/MA, 1973)

· João Candido (Campo Belo/MG, 1933)

· Jorge dos Anjos (Ouro Preto/MG, 1957)

· Jota - Rio de Janeiro/RJ, 2001)

· Joyce Nabiça (Belém/PA, 1981)

· Judith Bacci (Pelotas/RS, 1918-1991)

· Juliana dos Santos (São Paulo/SP, 1987)

· Flávys Guimarães (Goiânia/GO, 1991) e Produtora Nós por Nós (Goiânia/GO)

· Keila Sankofa (Manaus/AM, 1985)

· Kelton Campos (São Paulo/SP, 1996)

· Kika Carvalho (Vitória/ES, 1992)

· Labirinteiras - Quilombo Pedra D’Água: Dona Maria Marta (Ingá/PB, 1962)

· Rafael LaCruz (Belo Horizonte/MG, 1991)

· Larissa de Souza (São Paulo/SP, 1995)

· Larissa Vieira (Aracaju/SE, 1993)

· Leandro Machado (Porto Alegre/RS, 1970)

· Li Vasc (João Pessoa/PB, 1983)

· Lia D Castro (Martinópoles/SP, 1978)

· Lídia Lisbôa (Guaíra/PR, 1970)

· Lorran Dias (Rio De Janeiro/RJ, 1994)

· Louco Filho (Muritiba/BA, 1961)

· Luana Vitra (Contagem/MG, 1995)

· Lucélia Maciel (Morro do Chapéu/BA, 1975)

· Lucia Laguna (Campos dos Goytacazes/RJ, 1941)

· Luciano Feijão (Vitória/ES, 1976)

· Lucimélia Romão (Jacareí/SP, 1988)

· Luiz 83 (São Paulo/SP, 1983)

· Luiz Marcelo (Pilão Arcado/BA, 1989)

· Madalena Santos Reinbolt (Vitória da Conquista/BA, 1919-1977)

· Boi de Pindaré (São Luís/MA)

· Manuel Messias (Aracaju/SE, 1945-2001)

· Manuel Querino (Santo Amaro/BA , 1851-1923)

· Manuela Navas (Jundiaí/SP, 1996)

· Marcel Diogo (Belo Horizonte/MG, 1983)

· Marcela Bonfim (Porto Velho/RO, 1983) e Dani Guirra (Rondonópolis/MT, 1985)

· Marcos Dutra (Pequizeiro/TO, 1976)

· Marcos Siqueira (Serra do Cipó/MG, 1989)

· Marcus Deusdedit (Belo Horizonte/MG, 1997)

· Maré de Matos (Governador Valadares/MG, 1987)

· Marga Ledora (São Paulo/SP, 1959)

· Maria Auxiliadora (Campo Belo/MG, 1938-1974)

· Maria de Almeida (Sorocaba/SP, 1909-1991)

· Maria Lídia Magliani (Pelotas/RS, 1946-2012)

· Maria Lira Marques (Araçuaí/MG, 1945)

· Maria Macêdo (Uitaiúis-Lavras da Mangabeira/CE, 1996)

· Mariana Rocha (Rio de Janeiro/RJ, 1988)

· Massuelen Cristina (Sabará/MG, 1992)

· Mateus Moreira (Belo Horizonte/MG, 1996)

· Matheus Marques Abu (Rio de Janeiro/RJ, 1997)

· Mauricio Igor (Belém/PA, 1995)

· Mestre Didi (Salvador/BA, 1917-2013)

· Mestre Valentim (Serro/MG, 1745-1813)

· Miguel Afa (Rio de Janeiro/RJ, 1980)

· Mika (Teresina/PI, 1994)

· Mitti Mendonça (São Leopoldo/RS, 1990)

· Moisés Patricio (São Paulo/SP, 1984)

· Monica Ventura (São Paulo/SP, 1985)

· Mulambö (Saquarema/RJ, 1995)

· Mulheres Rendeiras / Rendas de Ofício (Paraíba)

· Nádia Taquary (Salvador/BA, 1967)

· Napê Rocha (Vila Velha/ES, 1991)

· Natan Dias (Vitória/ES, 1990)

· No Martins (São Paulo/SP, 1987)

· Noemisa Batista dos Santos (Caraí/MG, 1947)

· Odaraya Mello (Rio de Janeiro/RJ, 1993)

· Òkun (Goiânia/GO, 2000)

· Pablo Figueiredo (São João Batista/MA, 1999)

· Pamela Zorn (Três Coroas/RS, 1998)

· Pandro Nobã (Rio de Janeiro/RJ, 1984)

· Panmela Castro (Rio de Janeiro/RJ, 1981)

· Paula Duarte (Juiz de Fora/MG, 1990)

· Paulo Chimendes (Rosário do Sul/RS, 1953)

· Paulo Nazareth (Governador Valadares/MG, 1977)

· Pedro Neves (Imperatriz/MA, 1997)

· Priscila Rezende - Belo Horizonte/MG, 1985)

· Quilombo do Campinho - Adilsa Conceição Martins (Paraty/RJ) e Ismael Alves Conceição (Paraty/RJ)

· Quilombo do Campinho - Nelba Brasilicia (Paraty/RJ)

· Rafael Bqueer (Belém/PA, 1992)

· Rafael da Luz (Belém/PA, 1988)

· Rebeca Carapiá (Salvador/BA, 1988)

· Renan Soares (São Paulo/SP, 1995)

· Renan Teles (São Paulo/SP, 1986)

· Renata Felinto (São Paulo/SP, 1978)

· Renata Sampaio (Rio de Janeiro/RJ, 1988)

· Retratistas do Morro - Afonso Pimenta (São Pedro do Suaçuí/MG, 1954)

· Rommulo Conceição (Salvador, BA, 1968)

· Rona (Rio de Janeiro/RJ, 1968)

· Ros4 Luz (Gama/DF, 1995)

· Rosana Paulino (São Paulo/SP, 1967)

· Rubem Valentim (Salvador/BA, 1922-1991)

· Samara Paiva (Maués/AM, 1995)

· Santídio Pereira (Curral Comprido/PI, 1996)

· Sérgio Adriano H (Joinville/SC, 1975)

· Sérgio Vidal (Rio de Janeiro/RJ, 1945)

· Sheyla Ayo (Guarulhos/SP, 1977)

· Sidney Amaral (São Paulo/SP, 1973-2017)

· Silvana Mendes (São Luís/MA, 1991)

· Silvana Rodrigues (Porto Alegre/RS, 1986)

· Silvio Nunes Pinto (Viamão/RS, 1940-2005)

· Simba (Rio de Janeiro/RJ, 200)

· Sonia Gomes (Caetanópolis/MG, 1948)

· Sunshine Castro (São Luís/MA, 1987)

· Sy Gomes (Eusébio/CE, 1999)

· Tadáskía (Rio de Janeiro/RJ, 1993)

· Talles Lopes (Guarujá/ SP, 1997)

· Tambores Mineiros - Mestre Antonio Bastião (São Benedito do Capivari /MG, 1945)

· Thiago Costa (Bananeiras/PA, 1992)

· Tiago Gualberto (Contagem/MG, 1983)

· Tiago Sant’Ana (Salvador/BA, 1990)

· Ton Bezerra (Cedral/MA, 1977)

· Ueliton Santana (Rio Branco/AC, 1981)

· Uiler Costa-Santos (Salvador/BA, 1983)

· Ulisses Arthur (Viçosa/AL, 1993)

· Ulisses Mendes (Itinga/MG, 1955)

· Seu Valentim Conceição (Quilombo do Campinho da Indenpendência, Paraty/RJ, 1925-2023)

· Vera Ifaseyí (Rio de Janeiro/RR, 1958)

· Vicente de Paula Silva (Campo Belo/MG, 1930-1980)

· VItória Cribb (Rio de Janeiro/RJ, 1996)

· Walla Capelobo (Rio de Janeiro/RJ, 1946)

· Wallace Pato (Rio de Janeiro, 1994)

· Walter Firmo (Rio de Janeiro/RJ, 1937)

· Wilson Tibério (Porto Alegre/RS, 1920-2005)

· Yêdamaria (Salvador/BA, 1932-2016)

· Yhuri Cruz (Rio de Janeiro/RJ, 1991)

· Zé Barbosa (Olinda/PE, 1948)

· Zimar (Cutia/MA, 1959)

Waleff Dias (Macapá/AP, 1993)