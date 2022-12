Mais de 8 milhões de veículos vão pegar as estradas paulistas para o réveillon

Mais de 8 milhões de veículos devem seguir para o litoral e o interior de São Paulo durante as celebrações do ano-novo. A expectativa é de tráfego muito intenso em direção às praias, principal destino do réveillon. Depois de dois anos com as restrições devido à pandemia de covid-19, este ano as celebrações serão plenas, retomando inclusive as queimas de fogos com público nas praias.

A Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e as concessionárias renovaram os alertas para a previsão de chuvas nos próximos dias, com risco de alagamentos e deslizamentos nas estradas.

Leia também Vai chover nos últimos dias do ano em São Paulo? Confira a previsão do tempo

Na véspera do Natal, a Rodovia dos Tamoios e a Rio-São Paulo foram interditadas devido à queda de barreiras. As estradas estarão mais cheias e sujeitas a congestionamentos de manhã, das 7h às 12h, e após as 15 horas, todos os dias até a véspera da virada.

Movimentação de veículos na rodovia dos Tamoios, que liga a capital ao litoral norte do Estado. A previsão é de que a via receba 179 mil carros para a virada do ano. Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

Conforme a Artesp, 4,9 milhões de carros devem pegar as principais rodovias concedidas que atendem a região metropolitana de São Paulo até o dia 31 para festejar o ano-novo.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, acesso às praias da Baixada Santista são esperados 876 mil carros. Nesta terça-feira, 27, já havia congestionamento do km 35 ao 53 da Imigrantes. A concessionária adotou a Operação Descida, com 7 pistas no sentido do litoral e 3 em direção à capital. A operação deve acontecer todos os dias, até sábado, 31.

Na Tamoios, principal acesso ao litoral norte, a previsão é de 179 mil carros. Nesta terça, o tráfego já era intenso em direção a Caraguatatuba.

Antes de pegar a estrada, os motoristas devem consultar as condições do tempo na região e o site da concessionária Tamoios. Quando chove mais de 100 milímetros em 72 horas, o trecho da serra velha, no sentido de Caraguatatuba, é fechado ao tráfego por segurança, devido ao risco de deslizamentos.

O Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, que também atende o litoral norte e Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, deve receber 1,6 milhão de carros, o maior tráfego dos últimos anos. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que liga a capital à região de Campinas, tem previsão de 600 mil veículos, enquanto outros 560 mil devem deixar a capital pelo Sistema Castello-Raposo.

As rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), entre elas as que levam para o litoral, terão 1,6 milhão veículos viajando até o dia 31. Já as rodovias federais que saem da capital para outros estados – Via Dutra, Régis Bittencourt e Fernão Dias – devem receber, juntas, cerca de 2,2 milhões de carros até o Réveillon.

Nesta terça, um alagamento interditava uma das pistas da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito está sendo desviado para uma via marginal.