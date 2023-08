Mais duas pessoas são mortas por policiais no Guarujá; total chega a 18

Mais duas pessoas foram mortas nesta terça-feira, 15, por policiais militares na cidade do Guarujá, no litoral paulista. Com isso, chega a 18 o número mortos pela polícia na Baixada Santista desde o início da Operação Escudo, da Polícia Militar, no final de julho.

“A Polícia Militar informa que na tarde desta terça-feira, 15, dois suspeitos dispararam contra equipes do 1° e 13° Batalhão de Ações Especiais e do (Baep), respectivamente. As equipes intervieram atingindo os suspeitos, que foram socorridos ao hospital da região, mas não resistiram aos ferimentos”, disse, em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado.

De acordo com a pasta, com os suspeitos foram encontrados uma pistola e um revólver. Um deles, de 37 anos, tinha antecedentes criminais.

Operação Escudo, da Polícia Militar, teve início no final de julho, na Baixada Santista Foto: TABA BENEDICTO/ESTADÃO

A operação Escudo foi uma reação da PM à morte, em 27 de julho, do soldado da Polícia Militar Patrick Bastos Reis, pertencente à Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), que foi baleado e morto no Guarujá. Segundo a SSP, ele foi atingido quando fazia patrulhamento em uma comunidade.

Na manhã desta terça-feira, um delegado da Polícia Federal (PF), Thiago Selling da Cunha, foi atacado por criminosos também no Guarujá. Ele foi baleado na cabeça durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na comunidade da Vila Zilda. O delegado foi encaminhado ao Hospital Santo Amaro, na mesma cidade. Segundo a unidade de saúde, o estado dele é grave. / AGÊNCIA BRASIL