Mansão de Ivo Noal em Ilhabela terá novo leilão com 40% de desconto; veja valor

A mansão de Ivo Noal na Praia da Feiticeira, em Ilhabela, litoral norte do Estado de São Paulo, já pode ser arrematada com 40% de desconto em relação ao valor de avaliação. O imóvel de luxo, que estava à venda por R$ 22 milhões, não teve interessados na primeira praça, encerrada na segunda-feira, 18, e agora pode ser adquirido por R$ 13,2 milhões.

Os lances podem ser dados até o dia 9 de fevereiro de 2024, segundo a leiloeira Mega Leilões. Em caso de arremate, parte do valor será usada para pagar dívidas de pensão alimentícia do filho de Noal.

Ivo Noal faleceu no último dia 12 de novembro, aos 88 anos de idade, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele é apontado por investigações da polícia e do Ministério Público como o maior bicheiro do Estado. O imóvel faz parte dos bens que deixou como herança aos filhos e descendentes. O leilão foi autorizado pela Justiça para pagamento de pensão alimentícia ao neto de Ivo.

Originalmente, a dívida de alimentos deveria ter sido paga pelo filho de Noal. Para evitar a prisão dele, Ivo Noal assumiu o pagamento, mas pagou apenas uma parte. O crédito remanescente de pouco mais de R$ 600 mil resultou na penhora do imóvel.

A expectativa é de que a disputa aconteça na segunda praça, que se encerra às 15 horas do dia 9 de fevereiro Foto: Mega Leilões

O primeiro pregão foi acompanhado por 25 pessoas que se habilitaram para a compra do imóvel, mas nenhuma apresentou lances. A expectativa é de que a disputa aconteça na segunda praça, que se encerra às 15 horas do dia 9 de fevereiro.

Nesse período, os descendentes de Noal ainda podem pagar o débito e evitar que a mansão seja arrematada. Em caso de arrematação, o comprador deve fazer o pagamento em até 24 horas após o encerramento do leilão.

Mansão de 42 mil m2 está avaliado em R$ 21,9 milhões Foto: Mega Leilões/Divulgação

O imóvel, denominado Fazenda São Matheus, foi adquirido em 1985 por Noal que, segundo a Polícia Civil, comandou o jogo do bicho no Estado de São Paulo entre as décadas de 1980 e 2000.

O casarão histórico, construído em 1697, ocupa uma área total de 42 mil metros quadrados, em parte coberta pela Mata Atlântica. A mansão, em estilo colonial, tem dois pavimentos e é ligada a um engenho de cana-de-açúcar com roda d’água, alambique e a um segundo imóvel residencial. De frente para a praia, o casarão tem piscina e acesso exclusivo à faixa de areia.

Conhecido como o “Rei do Jogo do Bicho”, jogo de azar proibido no Brasil desde 1946, Noal acumulou fortuna bancando a atividade, considerada contravenção penal.

O bicheiro, investigado também por transformar mansões paulistanas em cassinos, teve várias passagens curtas pela prisão devido a essas atividades, mas não chegou a cumprir pena definitiva. Em 2019, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e passou a ser cuidado por familiares, até sua morte.

A ação judicial em que são cobrados os débitos alimentícios do bicheiro e de seu filho corre em segredo de Justiça no Fórum de Marília, interior de São Paulo. A reportagem entrou em contato com os advogados de Ivo Noal e de Ivo Noal Filho, e aguarda retorno.