‘Menos um fazendo o L’: Motorista é indiciado por homicídio sem intenção e incitação ao crime

O motorista de aplicativo Christopher Rodrigues, de 27 anos, que atropelou e matou um motociclista logo depois de flagrar a vítima supostamente realizando um roubo de celular na região central de São Paulo, na ligação Leste-Oeste, foi indiciado na quinta-feira, 11 por três crimes. Após o atropelamento, que aconteceu no dia 25 de abril, o motorista gravou um vídeo nas suas redes sociais debochando da situação.

O 5º Distrito Policial (Aclimação), que investiga o caso, indiciou o autor do atropelamento por homicídio culposo (sem intenção de matar) na direção de veículo automotor, com agravante por omissão de socorro, e por incitação ao crime.

Ainda de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o inquérito policial foi relatado na quinta-feira e encaminhado ao Poder Judiciário.

Motorista de aplicativo que debochou, após atropelar e matar suposto assaltante no centro de São Paulo, é indiciado por três crimes. Foto: Reprodução/Instagram/@_chrisdriguess

As imagens foram feitas logo depois do atropelamento. As cenas mostraram pessoas em volta do carro observando a ocorrência, já com a presença da polícia no local. Em um dos vídeos postados pelo próprio motorista, era possível ver a vítima embaixo do veículo.

“Pois é, infelizmente, Lúcifer Morningstar (um personagem da indústria de quadrinhos DC Comics) recebeu mais um membro na equipe”, disse o motorista em vídeo feito por ele mesmo e postado nas redes sociais. “Agora, ir para a delegacia assinar um assassinato”, disse Rodrigues, na ocasião, sem demonstrar arrependimento, e com a frase: “Menos um fazendo um L”, escrita em alusão aos eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na ocasião, a plataforma 99, que oferece caronas por aplicativo e que tinha Rodrigues inscrito como condutor, anunciou o bloqueio do perfil do motorista de forma permanente da empresa.

