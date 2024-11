Mercadão de SP tem entrega de reforma adiada pela segunda vez; veja o que ainda falta

As obras são de responsabilidade da concessionária Mercado SP, que assumiu os dois mercados no início de 2021. No entanto, são necessárias aprovações do Conpresp para boa parte das intervenções, já que os prédios são tombados pelo patrimônio histórico. Como mostrou o Estadão, no ano passado o Tribunal de Contas do Município (TCM) chegou a investigar a concessão e até a cor da fachada foi alvo de questionamento por conta do atraso nas obras.

O prazo inicial de entrega da restauração era junho de 2023, mas foi adiado para novembro de 2024. Agora, ficou para a agosto de 2025. Segundo a gestão municipal, a autorização para o avanço do projeto só foi emitida pela Conpresp em 14 de outubro deste ano.