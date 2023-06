Mercado é saqueado na região da Cracolândia, no centro de SP; veja vídeo

O centro de São Paulo foi palco, na noite do último sábado, 24, de novas ocorrências envolvendo a polícia, usuários de drogas da Cracolândia e pessoas que vivem e trabalham na região. Além da prisão em flagrante de um casal, um supermercado na Avenida Rio Branco, no bairro Campos Elíseos, teve a porta arrombada horas depois de a polícia deflagrar uma operação para combater o tráfico de drogas na região.

Um homem de 46 anos e uma mulher, de 33, foram presos em flagrante, por volta das 20h, durante a ação realizada pela Polícia Civil e pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). A operação aconteceu nas proximidades da Avenida Rio Branco com a Avenida Duque de Caxias, até a extensão do cruzamento da Rua Aurora.

Mercado Extra, da Avenida Rio Branco, teve a porta arrombada na noite de sábado por usuários de drogas após ação policial no centro da cidade para combate ao tráfico de entorpecentes. Foto: Google Street View/Reprodução

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o casal foi abordado na Rua dos Gusmões, na República, e conduzido para 1ª Seccional (Centro). Com eles, foram encontrados uma pochete contendo entorpecentes, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro, cujos valores não foram revelados.

Pouco tempo depois, a Polícia Militar (PM) foi acionada para uma ocorrência de “danos materiais” no supermercado Extra, que fica na Avenida Rio Branco (nº436). Segundo registro da PM, “um grupo de usuário de entorpecentes arrombaram a porta do mercado Extra (...) na tentativa de saquear as mercadorias do estabelecimento”.

A PM afirmou ainda que, por volta das 22h40, durante patrulhamento, a porta do local ainda estava aberta e que “permaneceu no local fazendo contato com o responsável pela segurança do estabelecimento”. A SSP não confirmou o saque no mercado, uma vez que a Polícia Civil não localizou registro do boletim de ocorrência até a tarde deste domingo.

Um vídeo publicado pelo Portal Santa Cecília e Barra Funda, no Instagram, mostra o mercado com estantes próximas aos caixas tombadas e mercadorias espalhadas pelo chão. Nas imagens, é possível ver ainda funcionários uniformizados pela loja. Procurada, o Grupo Pão de Açúcar, responsável pelo mercado, não deu retorno até a publicação do texto.

Continua após a publicidade

O número de ações criminosas por parte de usuários de drogas da Cracolândia se acumula nos últimos meses. No dia 9 de junho, um grupo de pessoas foi flagrada atacando carros de motoristas que passavam pela Rua Vitória, também no centro de São Paulo. A ofensiva, feita com pedaços de paus e pedras, foi gravada por moradores da região.

No dia 7 de abril, usuários de drogas invadiram e saquearam uma drogaria e um mercado na Avenida São João. O grupo tinha acabado de ser retirado do local em que estava na Cracolândia por uma ação de zeladora. Também em abril, uma loja de eletrônicos, na República, foi saqueada na manhã do dia 23. Objetos como CPU e monitores estavam escondidos em bueiros nos arredores do estabelecimento.