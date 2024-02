Saiba onde Metrô e CPTM vão funcionar 24 horas neste sábado de carnaval em SP

Para dar conta do aumento na demanda dos foliões que circulam pela cidade durante os dias de desfile de carnaval no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão manter duas estações abertas 24 horas na sexta-feira, 9, e no sábado, 10.

Conforme divulgado pela CPTM, as estações Palmeiras-Barra Funda e Portuguesa-Tietê funcionarão 24 horas para embarque e desembarque Foto: Taba Benedicto/Estadão