Mineira é encontrada morta dentro de apartamento na zona sul de SP; polícia investiga

A Polícia Civil está investigando a morte de uma mulher de 21 anos cujo corpo foi encontrado nu, com ferimentos no punho e um travesseiro no rosto dentro do apartamento em que ela morava em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, no último sábado, 1º de julho. Dalliene de Cassia Brito Pereira era natural de Uberaba (MG) e morava na capital paulista com uma amiga. As circunstâncias da localização e da condição do corpo foram revelados pelo G1.

Corpo de Dalliene foi encontrado pela polícia com ferimentos no punho Foto: Reprodução/ Facebook Dally Brito

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), em seu depoimento, a amiga de Danielle disse que estava chegando ao apartamento por volta das 6 horas do sábado quando escutou alguns barulhos. Ela conta que chamou pela vítima, mas não teve resposta. A porta estava trancada.

Segundo o G1, as duas mulheres dividiam apenas uma chave e não costumavam trancar a porta, o que reforçou o estranhamento da amiga de Danielle, a fazendo chamar pela polícia. Depois, a chave foi encontrada dentro do apartamento.

A polícia encontrou o corpo de Danielle deitado na cama, com ferimentos no punho. De acordo com o G1, ela estava nua e tinha um travesseiro em seu rosto. Um vizinho teria escutado pedidos de socorro e barulhos. Não havia mais ninguém no apartamento, além de Danielle.

A SSP informou que foram solicitados exames junto ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar no esclarecimento da morte da mineira e identificar a autoria do crime. O caso foi registrado como homicídio no 27° DP, no Campo Belo.