MP vai à Justiça para impedir mudança de nome da GCM em SP; entenda o motivo

Para o MP, mudar o nome da Guarda é inconstitucional, porque “a expressão ‘polícia’ é usada para órgãos específicos, com atribuições bem delineadas no texto constitucional, que não se confundem com as das guardas”, afirmou a instituição em nota.

Por isso, segundo o MP, o município não pode, “a pretexto de autonomia legislativa, alterar a denominação da guarda municipal consagrada (...) na Constituição Federal, mesmo que ambas possam atuar na área de segurança pública, desempenhando funções complementares ou eventualmente coincidentes, como a prisão em flagrante”, segue o texto.