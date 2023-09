Moema, Pinheiros e Perdizes: veja como projeto de zoneamento pode mudar 7 bairros de SP

Como a proposta de mudanças no zoneamento de São Paulo pode transformar um bairro? O Estadão selecionou sete vizinhanças das regiões sul, oeste, norte e leste da cidade que terão parte das quadras sujeitas a regras mais flexíveis ou restritivas caso o projeto de lei da Prefeitura seja aprovado e promulgado na versão divulgada na terça-feira, 19, pela gestão Ricardo Nunes (MDB).

As propostas serão apresentadas em audiência pública virtual em 2 de outubro. Após eventuais ajustes, serão enviadas para a Câmara Municipal. No Legislativo, o projeto poderá passar por alterações, a exemplo do que ocorreu na revisão do Plano Diretor neste ano. Em entrevista ao Estadão, o relator do projeto, o vereador Rodrigo Goulart (PSD), sinalizou que discute mudanças.

A verticalização divide opiniões na cidade. Moradores de parte dos bairros com mais prédios novos criticam os possíveis impactos do boom imobiliário, como na incidência solar, no trânsito e no valor dos imóveis. Por outro lado, há aqueles que defendem o avanço dessas construções em áreas próximas do transporte, para aumentar a população que tem acesso às melhores infraestrutura de comércios, serviços, habitação e emprego.

O projeto de revisão do zoneamento amplia as quadras de vizinhanças de estações de metrô e trem e de corredores de ônibus que receberão incentivos para a construção de prédios altos, como descontos na principal taxa cobrada do setor, por exemplo. Hoje, esses eixos concentram a maior parte dos novos apartamentos lançados na cidade.

A expansão não é tão expressiva em bairros na periferia. Esses possíveis novos eixos de verticalização ficam em quadras majoritariamente a até 700 metros das estações de metrô. A mudança tende a influenciar no padrão construtivo, na paisagem e no dia a dia do bairro, porém as alterações variam a depender da atuação do mercado imobiliário.

Como a revisão do zoneamento pode mudar a Vila Mariana?

O mapa acima mostra um dos principais trechos do distrito Vila Mariana, zona sul, no entorno da Rua Vergueiro e de estações da Linha 1-Azul. As quadras em laranja serão transformadas em eixo de verticalização, com incentivos para a construção de prédios de apartamentos sem limite de altura. Hoje, a maioria desses endereços é classificada como Zona Mista, que permite construções de até 28 m.

Um desses novos eixos é o lado ímpar da Rua Otávio de Morais Dantas. Hoje, é permitido construir prédios altos exclusivamente nos endereços pares. Desse modo, há basicamente um condomínio vertical de um lado da via e sobradinhos do outro.

Mais um eixo sugerido é o perímetro formado pelas Ruas Rio Grande, Dr. Álvaro Alvim, Dr. Ferreira da Rosa, Humberto I e França Pinto. Há condomínios verticais anteriores à atual legislação no local, mas a maioria dos imóveis é mais horizontal.

Nesse caso, a ampliação tem chance de ser alterada, pois há alguns conjuntos de casas com características associadas a vilas no perímetro, inclusive com portão e acesso restrito à noite. O projeto indica que vilas reconhecidas após análise “caso a caso” por um órgão municipal sejam transformadas em Zona Predominantemente Residencial, com imóveis de até 10 m de altura e mais restrições voltadas a dificultar demolições.

Outro destaque na Vila Mariana é a mudança proposta para a centenária Chácara das Jaboticabeiras. Embora o tombamento do local já determine limitações construtivas, com altura máxima de 10 m a 50 m, a depender do endereço, o projeto sugere restrições para um perímetro mais amplo, que inclui trechos das vias que circundam a área protegida: as Ruas Joaquim Távora e Umberto I e a Avenida Cons. Rodrigues Alves.

Hoje repleta de sobradinhos, Rua Francisco Iasi (ao centro) está entre vias de Pinheiros listadas como potenciais novos eixos de verticalização no projeto de revisão do zoneamento. Foto: Marcelo Chello/Estadão

Como a revisão do zoneamento pode mudar Pinheiros?

Pinheiros é um dos distritos que tiveram verticalização mais evidente nos últimos anos, especialmente no entorno da estação Sumaré, da Linha 2-Verde, como mostrou o Estadão. Na zona oeste, é um dos locais com maior oposição de parte dos atuais moradores ao boom dos prédios altos, também relacionado à presença de estações da Linha 4-Amarela, como Fradique Coutinho.

Os possíveis novos eixos de verticalização ficam em quadras majoritariamente a até 700 metros das estações de metrô. Esses locais majoritariamente eram Zonas Mista e de Centralidade, que permitem respectivamente prédios de até 28 m e 48 m.

No projeto de lei, as chamadas de Vilas do Sol (que tem movimento de moradores contra a permanência como eixo) continuam na área voltada à verticalização. Há mobilização de uma parte dos moradores para mudar o zoneamento do local.

Alguns endereços com ruas estreitas no distrito também seguem no mapa oficial, por enquanto. É o caso da Rua Francisco Iasi — que tem uma faixa de rolamento e hoje é composta basicamente por sobrados residenciais. A proposta da gestão Nunes sugere que vias estreitas podem não virar eixo.

Como a revisão do zoneamento pode mudar Moema?

Vizinhanças da Linha 5-Lilás também passarão a ter mais quadras com eixos de verticalização, na zona sul. A ampliação de áreas voltadas a prédios altos é maior principalmente no entorno das Estações Moema, Eucaliptos e Campo Belo (nesse terceiro caso, a área de influência do metrô chega a se encontrar com a da Linha 9-Esmeralda).

A expansão também abarca outras estações, mas em menor volume. Isso porque há travas na legislação atual e no projeto que impedem alguns tipos de zonas (como Predominantemente e Estritamente Residenciais) de serem transformadas em eixos.

Projeto de revisão do zoneamento propõe liberar prédios altos em diversas quadras do distrito Moema, como no cruzamento da Rua Gaivota com a Avenida Bem-Te-Vi Foto: Marcelo Chello/Estadão

No distrito Moema, em uma área conhecida como Indianópolis, as Avenidas Cotovia, dos Eucaliptos, do Pavão e Rouxinol poderão ter mais 13 quadras transformadas em eixo, por exemplo. Hoje, esses endereços misturam prédios anteriores à legislação atual, casas e vários comércios em imóveis de um ou dois pavimentos.

Como a revisão do zoneamento pode mudar Perdizes?

Como o Estadão mostrou, o distrito Perdizes (que inclui a Pompeia) passa por nova onda de verticalização com os incentivos para prédios nos eixos da futura Linha 6-Laranja. Esse território é um dos que terão a expansão mais expressiva de áreas para prédios altos, pois praticamente não tem zonas que impedem esse tipo transformação (diferentemente do que ocorre na Vila Madalena, por exemplo).

Uma das principais transformações poderá ser entre as Ruas Caiubi, Cel. Melo de Oliveira e Wanderlei, que ganharão mais de 15 quadras de eixo. Isso porque os endereços ficam majoritariamente a até 700 metros das futuras Estações Perdizes e Sesc-Pompeia.

Também estão propostos novos eixos próximos do Allianz Parque e do Sesc. Nesses endereços citados, há edifícios verticais, anteriores principalmente à atual legislação urbanística, mas também a presença de casas, sobradinhos e outras construções horizontais, parte utilizadas por comércios e serviços. Isto é, com potencial para ter uma transformação expressiva do entorno.

Como a revisão do zoneamento pode mudar a Vila Madalena?

O entorno da Estação Vila Madalena, da Linha 2-Verde, é um dos eixos de metrô que menos têm mudanças previstas na proposta de revisão da Lei do Zoneamento. Em parte, isso se deve à presença de Zonas Predominantemente e Estritamente Residenciais naquele trecho da zona oeste, cuja transformação em área para prédios altos é vetada pelo Plano Diretor.

Ainda há quadras que deixarão de ser eixo de verticalização. O efeito disso ainda é incerto, porque já há prédios altos em obras na Rua Valdir Niemeyer, por exemplo, e, além disso, projetos protocolados antes da mudança na lei são autorizados a serem construídos mesmo após a mudança legal, por causa do chamado “direito de protocolo”. Isto é, mais prédios poderão ser erguidos mesmo após a revisão ser aprovada se tiverem autorização anterior.

Entre os novos eixos, algumas áreas já têm prédios altos e há também a presença de equipamentos públicos, como escola estadual. Isso indica menor potencial de transformação se comparado ao impacto que foi o atual zoneamento para aquele entorno, que expressivamente se verticalizou.

Como a revisão do zoneamento pode mudar o Tatuapé?

O Tatuapé se tornou um dos principais polos de arranha-céus da cidade, com o mais alto edifício paulistano, o Platina 220. Os mesmos incentivos que permitiram a construção desse prédio no distrito da zona leste poderão ser estendidos a mais quadras.

Entre a expansão sugerida para o distrito, estão como a Rua João Barbosa e quadras do cruzamento das Ruas Padre Adelino e Tuiuti, na vizinhança da Linha 3-Vermelha. Nesses locais, hoje há casinhas, sobrados e comércio predominantemente em imóveis baixos, de até dois pavimentos. Isso porque a lei atual limita novas construções na maioria desses endereços para até 28 m de altura.

Como a revisão do zoneamento pode mudar o Tucuruvi?

Os eixos de grande parte dos bairros da zona norte perto de metrô, trem e corredor de ônibus estão “travados” até o envio de um projeto de lei específico para a Câmara, o PIU Arco Tietê. Esse é um dos motivos de ter expansão de eixo de verticalização menor do que outras regiões paulistanas, embora também expressiva.

Um dos distritos com maior potencial de transformação é, nesse caso, o Tucuruvi. Localizado em uma das pontas da Linha 1-Azul, terá cerca de 10 quadras transformadas em áreas voltadas a prédios altos. O entorno é, em grande parte, formado por casas e outras construções baixas e tem restrição de altura de até 28 m, o que mostra grande possibilidade de mudanças.

Proposta libera prédio alto no seu bairro? Busque endereço em mapa interativo

A partir de dados georreferenciados disponibilizados pelo Município, o Estadão elaborou um mapa interativo inédito com as mudanças propostas para a expansão dos eixos. O material mostra as quadras que deixarão de permitir a construção de prédios altos se for aprovado o projeto de lei da revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – mais conhecida como zoneamento.

Além disso, a ferramenta indica os “eixos previstos”, que são aqueles cujos incentivos municipais e permissão para construir prédios sem limite de altura são liberados após o início da obra de metrô e corredor. Algumas dessas quadras foram excluídas do novo projeto de lei.

A ferramenta do Estadão apresentada abaixo permite consulta interativa e a busca por endereço. Mais informações sobre o projeto e a respectiva tramitação estão disponíveis na sequência, após a visualização do mapa.

(A base de dados divulgada pela Prefeitura apresenta um pequeno problema na indicação de ao menos sete eixos previstos que têm a exclusão sugerida pelo projeto de lei, referentes a locais em cabeceiras de drenagem. O mapa será atualizado assim que o detalhamento complementar for divulgado pela Prefeitura. Os eixos previstos que podem ser excluídos e não aparecem no mapa ficam em trechos dos distritos Cidade Dutra, Grajaú e Jardim Ângela, na zona sul, e Parque do Carmo e Guaianases, na leste.)