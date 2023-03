Morador se pendura em janela durante incêndio, mas morre ao cair do 11º andar em Campinas

Um homem de 27 anos morreu ao tentar se salvar de um incêndio no prédio Meinhaus, em Campinas, interior de São Paulo, nesta quarta-feira, 1. Ele estava sozinho no apartamento localizado no 11º andar e resistiu pendurado por alguns minutos antes de cair de uma altura de cerca de 40 metros. A identidade da vítima ainda não foi revelada.

Moradores do prédio, localizado no Jardim Samambaia, gravaram imagens da vítima na janela. O helicóptero Águia da Polícia Militar sobrevoou o condomínio, mas não chegou a pousar. Vizinhos tentaram resgatá-lo pelo andar de baixo, o 10º andar, mas não houve tempo suficiente.

Homem morreu após cair do 11º andar durante incêndio em prédio de Campinas, no interior de São Paulo Foto: Tv Globo/Reprodução

O incêndio começou perto das 6h30 no apartamento do 11º andar. Os moradores foram orientados a sair do prédio por conta das chamas e da fumaça espessa e escura. Uma hora depois, o fogo já havia sido controlado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não há outras pessoas feridas e outros apartamentos não foram atingidos. Também não houve danos na estrutura do edifício, e os demais moradores puderam retornar às suas casas.

Os bombeiros continuam no local trabalhando no rescaldo. As causas do incêndio ainda serão investigadas pela Polícia Civil.