Morre idoso atropelado por motorista de ônibus após discussão na zona norte de SP

O idoso de 73 anos atropelado por um motorista de ônibus na Rua Elias de Almeida, na região do Tremembé, zona norte de São Paulo, na tarde de domingo, 26, morreu na quinta-feira, 2. Ele passou por cirurgias e teve complicações.

“Com a morte da vítima, a natureza criminal será alterada para homicídio. O motorista, de 51 anos, já havia sido indiciado anteriormente (por tentativa de homicídio)”, disse em nota a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Logo após o atropelamento, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Jaçanã, na região, e transferida, no mesmo dia, para o Hospital São Luiz Gonzaga. Em razão do quadro clínico, o paciente foi transferido na segunda-feira, 27, para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde morreu.

Procurada, a São Paulo Transporte (SPTrans) não se pronunciou sobre a morte do idoso.

Motorista de ônibus atropela idoso na zona norte de São Paulo. Foto: Reprodução de vídeo/Twitter/@AlexandreRomar6

Relembre o caso

Após uma discussão dentro do ônibus, o motorista do veículo passou por cima das pernas do idoso.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma passageira descendo primeiro. Em seguida, apareceu o idoso na gravação. Ele tentou descer, mas o motorista acionou o fechamento das portas. Enquanto ainda discutiam, o passageiro forçou a abertura da porta e conseguiu sair do veículo, mas perdeu o equilíbrio e caiu perto das rodas da frente do ônibus. O motorista prosseguiu com a viagem e as rodas traseiras passaram por cima das pernas do idoso.

Na ocasião, a Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, afirmou que, tão logo soube do acidente envolvendo um ônibus do sistema de transportes da capital paulista, o órgão determinou ações à Sambaíba. No momento da ocorrência, o veículo da concessionária fazia o trajeto da Linha 1764 - Jardim Corisco/Santana.

Após a discussão, motorista da linha 1764/10 atropela idoso na Rua Elias de Almeida.

Segundo o filho do idoso de 73 anos, a discussão começou por conta do uso incorreto da máscara no coletivo. @sptrans @SambaibaOficial a família está aguardando o contato até agora. Descaso total pic.twitter.com/ogKliC3gw9 — Romario (@AlexandreRomar6) February 27, 2023

“A conduta apresentada no vídeo não é condizente com a postura obrigatória a profissionais que integrem o sistema municipal de transportes e devem zelar pela segurança e vida de passageiros e terceiros”, afirmou a SPTrans na ocasião. A Sambaíba disse que o motorista envolvido foi afastado de suas funções. No entanto, por não informar a ocorrência, a empresa foi autuada.