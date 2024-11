Quem era a procuradora-geral de São Paulo morta aos 51 anos

A partir de 2010, ela se tornou diretora do Departamento de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio, ocupando o cargo até 2019, quando assumiu a Procuradora-Geral do Município de São Paulo.

Marina esteve diretamente envolvida nas negociações que transferiram o Campo de Marte à União e, conforme mostrou o Estadão, era cotada para integrar o primeiro escalão da próxima gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).