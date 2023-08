Motociclista morre após ser baleado durante assalto na zona leste de SP; criminosos fugiram

Um motociclista, de 34 anos, morreu após ser baleado durante tentativa de assalto na Avenida Itaquera, na zona leste de São Paulo, na noite de quarta-feira, 9. A vítima foi levada ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No endereço indicado, encontraram o homem caído na rua, já inconsciente.

Segundo as investigações, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança e apuraram que a vítima, que estava de moto, parou no semáforo quando foi abordada por dois homens também em uma moto.

“O garupa desembarcou e, armado, abordou a vítima. Após os disparos, os criminosos fugiram”, afirma a SSP.

A 8.ª Seccional Leste, com apoio da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), investiga o caso, que foi registrado como latrocínio no 53.° Distrito Policial (Parque do Carmo).

A vítima foi levada ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu. Foto: Reprodução Google Street View

Polícia prende dois homens em flagrante por roubo na zona oeste de SP

Continua após a publicidade

Também na noite de quarta feira, duas pessoas foram vítimas de assalto na Rua Barra do Jacaré, Vila Zat, na zona oeste de São Paulo.

Segundo a SSP, os dois criminosos foram presos. “Dois homens, de 28 e 23 anos, foram presos em flagrante após o roubo de um veículo”, disse em nota.

Policiais militares foram informados sobre o roubo de um Nissan/Kicks, na região, e iniciaram buscas pela região. “O veículo foi localizado, mas o condutor fugiu ao perceber a aproximação policial. Após acompanhamento, o veículo foi abordado e dois ocupantes tentaram fugir a pé, mas foram detidos e conduzidos para a delegacia”, afirmou a SSP.

As vítimas, de 58 e 22 anos, informaram que estavam com o carro estacionado, quando foram abordadas pelos bandidos, um deles armado. Em seguida, os criminosos fugiram com o veículo.

Após prender os dois indivíduos, a polícia conseguiu recuperar os aparelhos celulares das vítimas, além de um notebook e uma quantia em dinheiro.

O caso foi registrado como roubo de veículo e localização/apreensão e entrega de veículo pelo 33° Distrito Policial (Pirituba).