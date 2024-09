Vídeo: Motorista da Uber é agredida por passageiro em SP

Uma motorista da Uber, de 26 anos, foi agredida por um passageiro após o término de uma corrida, em Osasco, na Grande São Paulo. O caso aconteceu no último sábado, 21, e foi flagrado por uma câmera instalada dentro do veículo.

PUBLICIDADE A Uber lamentou o caso, disse que considera o “inaceitável” o uso da violência e informou que a conta do usuário foi banida da plataforma. A empresa também afirmou que já está colaborando com as investigações das autoridades, completou. “A empresa informa, ainda, que todas as viagens na plataforma são cobertas por um seguro para despesas médicas hospitalares e odontológicas, que foi disponibilizado à motorista parceira”, completou.

Larissa Freire usou as redes sociais para divulgar o episódio e as imagens. Pelo registro, é possível ouvir a motorista em uma ligação dizendo que o passageiro, no banco de trás com uma mulher e uma criança, teria pedido para pagar pela viagem “em uma próxima corrida”.

Quando Larissa cita que a prática não poderia ser feita, o passageiro se irrita, abre a porta do carro e empurra a mulher e a criança para fora do veículo, aos gritos de que a motorista seria “maluca”.

Ao fazer o movimento para sair do carro, o passageiro deixa cair dentro do veículo o que parece ser um celular. Larrisa percebe, recolhe o aparelho e guarda com ela no banco da frente. Na sequência, ela dá a partida e sai dirigindo pela rua.

O homem percebe, volta, e consegue entrar no carro com o veículo em movimento. Ele dá uma chave de braço na motorista, pega o celular de volta e sai do automóvel. O passageiro ainda dá dois chutes na porta do carro enquanto xinga Larissa.

Câmera registrou o momento em que motorista da Uber é agredida por passageiro. Foto: Reprodução/TV Globo

Também no comunicado, a Uber afirmou que “não existe a função ‘pagar na próxima’”. “O app apenas permite que o motorista informe as situações em que o usuário não honrou o pagamento. Isso cria um débito na conta do usuário, mas é uma opção do motorista, não uma escolha que cabe ao usuário”, disse a nota.

“Como em qualquer serviço, a responsabilidade pelo pagamento é do tomador do serviço. Solicitar viagens sem fazer o pagamento também pode levar ao bloqueio da conta do usuário”, acrescentou a Uber.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como lesão corporal e dano no 5.º Distrito Policial da cidade de Osasco, e encaminhado na sequência ao 4.º DP. “Foram requisitados exames ao Instituto Médico Legal (IML) e perícia no veículo da vítima”, disse a pasta.