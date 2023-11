Movimento por moradia ocupa antigo prédio do Ministério da Saúde no centro de SP

Um grupo ligado a movimentos por moradia ocupou um antigo prédio do núcleo paulista do Ministério da Saúde na Avenida Nove de Julho, no centro de São Paulo, na noite de sábado, 25. A Frente de Luta por Moradia (FLM) alegava que o imóvel está sem uso há anos.

Nas redes sociais, a organização também afirmou que crianças, mulheres, idosos, adolescentes e outras dezenas de participantes foram “reprimidos” pela Polícia Militar para deixar o edifício. A FLM diz que a polícia utilizou spray de pimenta e bombas. Vídeos de parte da ação foram compartilhados nas redes sociais. Em nota, o Ministério da Saúde disse que “não pactua com a conduta aplicada contra mulheres e crianças que estavam no local”.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) diz que o grupo agrediu um segurança que trabalhava no local e que não recebeu relatos de feridos. Antes da dispersão, há registros de tentativas de negociação da polícia.

O Ministério da Saúde alega não ter chamado a polícia e que está em diálogo com o grupo. “O pedido foi atendido prontamente, sem resistência, e está prevista reunião com as lideranças do movimento nesta segunda-feira, 27″, informou em nota. Também disse que “não pactua com a conduta aplicada contra mulheres e crianças que estavam no local”. “Foi solicitado, inclusive, que a ação ocorresse sem uso da violência, visto que já havia sido acordado a desocupação do prédio de forma pacífica.”

O grupo deixou o imóvel. “Ocupar não é crime. Enquanto houver gente sem casa, haverá a luta dos trabalhadores sem-teto”, postou a FLM em rede social.

FLM compartilhou imagens da ocupação em redes sociais Foto: @frentedelutapormoradia via Facebook

“A PM usou da força repressiva para oprimir famílias que lutam pelo direito à moradia. A polícia militar do governo Tarcísio de Freitas desconhece que este prédio pertence à União e segue sem função social? Famílias vivendo nas ruas da cidade mais rica do Brasil e o governo Tarcísio de Freitas preocupado com propriedade abandonada”, escreveu o movimento em rede social.

Continua após a publicidade

Em nota, a SSP-SP disse ter sido acionada para atender uma ocorrência de invasão às 21h de sábado. Destacou que mais de 100 pessoas estavam no edifício, no qual “foram constatados danos materiais”.

Segundo a pasta, um homem de 45 anos que trabalha como segurança no prédio relatou ter sido fisicamente agredido. O caso foi registrado como lesão corporal e alteração de limites no 78ºDP.

“Os policiais militares tentaram negociação, sem sucesso, e às 23h15 equipes do Baep e da Força Tática começaram a retirada dos integrantes da invasão no imóvel. Todos os manifestantes foram retirados do local”, conclui a nota.