Mulher anda sobre vidro em dinâmica com empresários e organizador defende prática; veja vídeo

Um vídeo em que uma mulher aparece andando descalça sobre cacos de vidro ganhou repercussão nas redes sociais esta semana. Ele foi gravado em abril durante um evento chamado “encontro Black”, na Grande São Paulo, que reúne empresários para falar sobre vendas online, gestão, criação de conteúdo e tráfego pago. A mulher que aparece no vídeo é Bruna Ávila, co-fundadora de uma agência de marketing.

Bruna Ávila, co-fundadora de uma agência de marketing, caminhando sobre vidro em vídeo. Foto: Reprodução/ Redes Sociais

No vídeo, a mulher parece emocionada e pessoas à sua volta dizem “você merece”. Ao terminar a caminhada sobre a passarela de vidro, ela é aplaudida. Assista:

O evento é organizado por Samuel Pereira, empresário, investidor e professor de MBA na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul. Após muitas pessoas começarem a criticar a ação nas redes sociais, dizendo temer pela integridade física dos participantes, o vídeo foi tirado do ar no site ‘Segredos da Audiência’, nome da holding de Pereira.

Samuel Pereira, empresário que lidera a holding Segredos da Audiência. Foto: Reprodução/ Instagram: @segredosdaaudiencia

O empresário divulgou, então, um vídeo em seu perfil no Instagram comentando o caso. Segundo ele, a prática não trouxe prejuízos físicos a Bruna e nem às outras 100 pessoas, aproximadamente, que participaram da dinâmica.

Ele alega que tudo se tratou de um exercício sobre “vencer os medos”, utilizado para promover o espírito de liderança e inovação nos participantes do evento – ele mesmo iniciou a atividade.

“Eu, como líder, inclusive, fui o primeiro a fazer essa dinâmica. Eu já fiz algumas vezes. Na realidade, quando você pisa naquela camada toda de cacos de vidro, o seu peso se distribui e eles não furam o pé de ninguém”, diz Pereira.

“Quando você termina essa prática, você vê que nada de mal aconteceu, você não se machucou em nenhum momento e muito pelo contrário, aquele medo que você tinha, você venceu”, completa o empresário. A prática foi orientada por André Kaercher, que se denomina nas redes sociais como “treinador”.