Mulher assume direção de ônibus, bate em quatro táxis e acaba presa na zona leste de SP

Segundo o motorista do coletivo, ele havia descido do veículo para entregar um relatório a um funcionário, momento em que a mulher assumiu o volante e colidiu com os quatro veículos que estavam parados em um ponto de táxi. A Polícia Militar, assim como a perícia, foi acionada.

“Ela foi detida e conduzida à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça”, disse a SSP.