Mulher é esfaqueada por companheira dentro do Ministério Público no interior de SP

Uma mulher de 57 anos foi alvo de golpes de facadas dentro da sede do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), na cidade de Jundiaí (interior do Estado), na manhã desta segunda-feira, 15. A suspeita de cometer as agressões é a companheira da vítima, uma mulher de 30 anos, que foi presa por tentativa de homicídio.

De acordo com informações da Polícia Civil, ambas estavam na sede do MP para uma audiência de conciliação. A mulher mais nova teria começado a agredir a vítima por conta de um desentendimento. A razão para o começo da briga, porém, não foi informada.

Mulher é vítima de facadas dentro da sede do Ministério Público de São Paulo, em Jundiaí. Foto: Google Street View/Reproduç

PUBLICIDADE A vítima chegou a ser amparada por profissionais que trabalham no prédio do Ministério Público. Conforme o registro do boletim de ocorrência, ela estava “muito ensanguentada”, e precisou ser levada para o Hospital São Vicente de Paulo, onde passou por uma cirurgia. A ocorrência foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e também pela Guarda Municipal, que foi acionada para dar apoio. No local, a mulher suspeita foi detida pelos agentes. Com ela, foram apreendidas duas facas - a usada para dar os golpes na vítima, e outra que estava dentro da mochila.

A mulher de 30 anos foi levada para o 1º Distrito Policial de Jundiaí, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

A reportagem buscou contato com o Ministério Público, mas não teve retorno até a publicação deste texto. Procuradas, a Guarda Municipal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado também não responderam,