Mulher é sequestrada em estacionamento de loja no Morumbi; PM mata um suspeito

A mulher foi abordada por dois homens armados que saíram do carro estacionado ao lado do seu. Um deles estava encapuzado. Eles obrigaram a vítima a entrar no carro deles e saíram, deixando o veículo da mulher no estacionamento da loja, na avenida Giovanni Gronchi.

Uma pessoa que testemunhou parte da ação criminosa avisou a Polícia Militar, que começou a procurar o veículo. Uma equipe localizou o carro na rua Pierre Patel, no Jardim Ângela.