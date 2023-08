Mulher é mantida refém por 24h no Morumbi; polícia busca autores do sequestro

Uma mulher de 40 anos foi sequestrada na noite de quarta-feira, 23, e mantida como refém na Rua Pedro Avancine, perto da Marginal Pinheiros, no Morumbi, na zona sul da capital paulista, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). Após denúncia anônima, a polícia resgatou a vítima depois de 24 horas, na quinta-feira à noite, 24. A polícia ainda trabalha para identificar e prender os criminosos.

“Policiais militares da Rota foram acionados sobre um sequestro onde a vítima estaria em uma comunidade. No local, encontraram a mulher em um barraco”, disse a SSP.

Conforme as investigações, ela foi levada à delegacia onde contou que por volta das 21h30 de quarta-feira tinha ido buscar um veículo em uma locadora, quando foi abordada por dois homens armados que a obrigaram a entrar no carro.

Uma mulher de 40 anos foi sequestrada na noite de quarta-feira, 23, e mantida. Polícia trabalha para identificar e prender os autores do crime. Foto: Polícia Civil de SP/Divulgação

“Os homens rodaram com a vítima até o cativeiro. Posteriormente, outros dois homens se juntaram aos criminosos e roubaram seus pertences, como celular e cartões bancários”, disse a pasta.

A mulher permaneceu no local enquanto os criminosos realizavam transações bancárias e compras com seus cartões. Ela foi orientada a apresentar, assim que possível, todas as transações bancárias e comerciais na delegacia.

O caso foi registrado pelo 89º DP (Morumbi) como roubo e extorsão. Segundo a SSP, o local onde a mulher foi encontrada foi preservado para a perícia. As investigações prosseguem para identificar e prender os autores do sequestro.