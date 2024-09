Mulher é baleada e achada morta dentro de casa em Indianópolis, na zona sul de SP

Conforme a Polícia Militar, policiais foram até o local por volta das 4h30 da manhã para atender a ocorrência, quando localizaram a vítima já sem vida.

“No local dos fatos, encontraram, no interior da residência, a idosa com um ferimento causado por disparo de arma de fogo. O resgate foi acionado e o óbito constatado no local”, acrescentou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.