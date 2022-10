Museu da Imigração promove festa cultural em São Paulo neste fim de semana

Continua após a publicidade

O Museu da Imigração promoverá neste fim de semana a 27ª edição da Festa do Imigrante, evento que traz vivências culturais de diferentes nacionalidades – cerca de 54 países, com direito a atividades também para crianças. Os visitantes poderão ver exposições de culinária, museologia, folclore, danças e, claro, sobre os imigrantes.

Será ainda montado um palco com 68 apresentações de música e dança com grupos e artistas refugiados, migrantes ou descendentes de diferentes nações, como Áustria, Chile, Japão, Moçambique, Ucrânia, dentre outras. A festa, hoje e amanhã e no próximo fim de semana (15 e 16), vai das 10h às 18h, no complexo da antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás.

Cantina do Museu da Imigração; festival do fim de semana também terá atividades culinárias (Gabriel Cabral) Foto: Gabriel Cabral

Aos interessados na gastronomia, o festival levará ao público pratos típicos de diversos países – 37 no total. Dentre eles, Alemanha, Áustria, Bolívia, Costa do Marfim, Espanha, Índia e Itália. Na área do artesanato, serão 21 regiões, como Bulgária, Colômbia, Dinamarca e Grécia.

Haverá também atividades que remetem à vivência dos povos presentes na festa, como a fabricação de materiais típicos, “aulas” de passos de dança folclórica e ioga clássica. “As danças trazem o modo de se movimentar em cada país, revelando aspectos de celebração dentro de cada cultura. As apresentações musicais trazem desde sonoridades mais contemporâneas a ritmos mais tradicionais e apresentações folclóricas”, disse a organização.

Os ingressos antecipados custam R$ 10 e na bilheteria, que fica aberta até as 17h, R$ 16. O Museu da Imigração está localizando na Rua Visconde de Parnaíba, 1.316, na Mooca. Informações podem ser obtidas pelo telefone 11 2692-1866 ou pelo site do museu. As entradas, que têm número limitado, podem ser adquiridas pelo site. O local conta com acessibilidade, mas não há estacionamento. / Com informações da Agência Brasil