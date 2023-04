Museu do Ipiranga estende gratuidade; veja até quando e como conseguir ingressos

O Museu do Ipiranga decidiu prorrogar até o dia 30 de abril a gratuidade para quem quiser conhecer o espaço cultural. Desde que foi reinaugurado em setembro – depois de nove anos fechado para obras –, o museu tem prorrogado o acesso sem pagamento. Todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas, são disponibilizados os ingressos para a semana seguinte.

Os bilhetes podem ser obtidos na plataforma Sympla, acessível também a partir do site do museu. Por CPF, é possível reservar até quatro entradas. Crianças até 5 anos não precisam de ingresso para acessar o local. Na Sexta-Feira Santa, 7, e no feriado de Tiradentes, 21, o funcionamento será normal.

A entradas para o museu normalmente se esgotam logo que são disponibilizadas, mas há ainda a possibilidade de obtê-las diretamente na bilheteria, de terça a domingo, a partir das 11h30, com ofertas em intervalos de um hora. No entanto, os bilhetes distribuídos valem apenas para visita no mesmo dia e a oferta está sujeita a disponibilidade.

As reservas de grupos também são oferecidas mensalmente para as visitas no mês seguinte. Para informações sobre a disponibilidade de vagas, clique aqui.

Após a reforma, o espaço dobrou de tamanho e as salas de exposição quadruplicaram. A reabertura do museu ocorreu em 6 de setembro para convidados. No feriado de 7 de Setembro, o espaço recebeu estudantes de escolas públicas e trabalhadores da obra de expansão e restauro. No dia seguinte, foi aberto ao público geral. Foram gastos em torno de R$ 211 milhões na execução das obras e no restauro do acervo.

Fachada do Museu do Ipiranga, localizado na zona sul da capital. A obra é do arquiteto e engenheiro italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi. Foto: Renato Luiz Ferreira/Estadão

Troque seu ingresso por um quilo de alimento

Continua após a publicidade

O Museu do Ipiranga também incentiva a doação de um quilo de alimento em troca da entrada. A iniciativa faz parte de ação em parceria com o Mesa Brasil Sesc São Paulo, programa de combate à fome e ao desperdício que há quase 30 anos conecta empresas doadoras e instituições sociais.

As doações dos alimentos – tanto de quem reservou pela internet quanto de quem fará a retirada presencial dos ingressos – poderão ser entregues diretamente no Museu do Ipiranga, em caixas que estarão expostas ao lado da bilheteria. A participação é voluntária.

O que doar: alimentos não perecíveis, embalados no prazo de validade como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite em pó, sardinha em lata, milho em lata, ervilha em lata, molho de tomate e farinha de trigo.

Os mantimentos arrecadados serão distribuídos às instituições sociais de São Paulo cadastradas e beneficiadas pelo programa, como creches, atendimento a crianças e jovens, abrigos, centros de acolhida para pessoas em situação de rua, centros de convivência para idosos, entre outros. Clique aqui para mais informações sobre o projeto Mesa Brasil Sesc São Paulo.

Museu do Ipiranga

Funcionamento: Terça a domingo, das 11h às 17h (com última entrada às 16h00).

Ingressos: Troque um quilo de alimento não perecível pela entrada (retire pelo site ou na bilheteria).

ou na bilheteria). Endereço: Rua dos Patriotas, 20, no Parque da Independência, no Ipiranga, na zona sul da cidade de São Paulo.

Continua após a publicidade