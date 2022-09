Museu do Ipiranga tem teste de iluminação às vésperas da inauguração

A iluminação do Museu do Ipiranga passou por testes na noite desta segunda-feira, 5, na véspera de sua reabertura, em cerimônia para autoridades e convidados, nesta terça, 6, após nove anos de obras de restauração e ampliação.

A partir de quarta-feira, quando se comemora o bicentenário da Independência do Brasil, e até o fim de semana, o Parque da Independência terá atrações culturais gratuitas e show de drones (confira a programação completa abaixo).

Leia também Museu do Ipiranga: 800 profissionais atuaram na obra de recuperação histórica; veja fotos

O público só poderá visitar a parte interna do museu a partir de quinta-feira, 8, e terá acesso a um total de 11 exposições distribuídas por 49 salas – quatro vezes mais do que antes. É preciso fazer agendamento prévio no site museu ou na plataforma Sympla. A entrada será gratuita até 6 de novembro. Depois, será cobrada uma taxa de entrada, mas não foi especificado o valor.

Entre as principais novidades, estão a presença de 70 peças audiovisuais, salas imersivas, espaços interativos e acessibilidade. São cerca de 333 recursos multissensoriais disponíveis para todos os públicos, como telas táteis, maquetes e réplicas ampliadas de diversos itens do acervo.

Preparativos para a inauguração do Museu do Ipiranga, em São Paulo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Confira a programação completa:

7/9 - A partir das 17h

Local: Parque da Independência (entrada pela Rua dos Sorocabanos, no Ipiranga)

12h – Abertura do Parque da Independência

17h – DJ Luísa Viscardi

19h – Espetáculo com a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e apresentações de Criolo, Leandro Lehart, Margareth Menezes, Larissa Luz, Adão Fernandes, Chapinha da Vela, Kant, Fafá de Belém, Bois Caprichoso e Garantido de Parintins, Gaby Amarantos, João Carlos Martins, Ísis Testa, Juliette, Vanessa da Mata, Johnny Hooker, Mateus Carrilho, Bia Villa-Chan, Daniel e Priscilla Alcântara.

19h – Balé de drones

21h às 22h – Projeção Mapeada na fachada do Novo Museu do Ipiranga

Dia 8/9 - A partir das 17h

Local: Parque da Independência (entrada pela Rua dos Sorocabanos, no Ipiranga)

15h – Abertura do Parque da Independência

17h – DJ Luísa Viscardi

18h – Concerto da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo

19h – Bala Desejo

20h – Silva

21h às 22h – Projeção mapeada na fachada do Novo Museu do Ipiranga

Dia 9/9 - A partir das 17h

Local: Parque da Independência (entrada pela Rua dos Sorocabanos, no Ipiranga)

15h – Abertura do Parque da Independência

17h – DJ Luísa Viscardi

18h - Orquestra Jazz Sinfônica

19h30 – Melim

21h às 22h – Projeção mapeada na fachada do Novo Museu do Ipiranga

Dia 10/9 - A partir das 17h

Local: Parque da Independência (entrada pela Rua dos Sorocabanos, no Ipiranga)

12h – Abertura do Parque da Independência

17h – Orquestra Brasil Jazz Sinfônica

18h - DJ Cady

18h30 – Gabriel Sater e Luiz Carlos Sá

20h – Duda Beat

21h às 22h – Projeção mapeada na fachada do Novo Museu do Ipiranga

Dia 11/9 - A partir das 17h

Local: Parque da Independência (entrada pela Rua dos Sorocabanos, no Ipiranga)

12h – Abertura do Parque da Independência

17h – DJ Cady

18h – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e SP Big Band

19h - Balé de drones

19h30 – Geraldo Azevedo

21h às 22h – Projeção mapeada na fachada do Novo Museu do Ipiranga