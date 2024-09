Museu da Língua Portuguesa terá novo dia gratuito até o fim do ano; veja como funciona

O Museu da Língua Portuguesa terá entrada gratuita em todos os fins de semana até 31 de dezembro. A gratuidade aos sábados e domingos para todos os públicos começou a valer em junho e, agora, será estendida até o fim do ano. Segundo comunicado do museu, a medida ajuda a movimentar a região no dia em que o comércio fica fechado no Bom Retiro e na Santa Ifigênia, na região central de São Paulo.

O museu fica na Estação da Luz e pode ser acessado por trem ou metrô. Quem desembarca na Luz não precisa sair da estação, pois há um acesso direto. Aos sábados, o museu oferece uma vez por mês outras atividades gratuitas, como trocas de livros e saraus. Nos domingos, a atividade paralela é o projeto Domingo no Museu, com uma apresentação artística. Além disso, o coletivo Aqui que a gente brinca! organiza jogos e brincadeiras.

Exposição 'Línguas africanas', no Museu da Língua Portuguesa, resgata a presença histórica de vários termos no cotidiano do País Foto: Guilherme Sai

O Museu da Língua Portuguesa fica fechado apenas às segundas-feiras. Nos outros dias da semana, crianças de até 7 anos, professores e funcionários das redes públicas de ensino também entram de graça. Para o restante do público, o ingresso custa R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia).

Os visitantes têm acesso à exposição principal e à mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil. A exposição principal tem diferentes instalações audiovisuais, como a Nós da Língua, que apresenta a língua portuguesa falada em outros países. Na Palavras Cruzadas, o visitante conhece a origem de diferentes palavras do português.

A mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil tem curadoria do o músico e filósofo Tiganá Santana e fica em cartaz até 31 de janeiro. Esse espaço destaca a influência das línguas africanas, como iorubá e efe-fon, no português falado no Brasil.