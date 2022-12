Número de latrocínios e homicídios cresce no Estado de São Paulo; estupros têm queda

O número de latrocínios, homicídios dolosos (intencionais), roubos e furtos aumentou no Estado de São Paulo em novembro deste ano, conforme apontam os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), divulgados nesta segunda-feira, 26. O registro de estupros, por outro lado, apresentou queda na comparação entre os dois períodos, mas houve aumento de 7% no acumulado quando comparado o total de casos registrados entre janeiro e novembro dos dois anos. Os índices criminais na capital paulista (veja os números abaixo) acompanharam as estatísticas registrada no Estado.

Na comparação com o mesmo mês de 2021, a quantidade de latrocínios (roubo seguido de morte) subiu de 12 para 17, representando um aumento de 41% desse tipo de ocorrência. Já em homicídios dolosos — quando o crime é cometido de forma intencional — houve 218 relatos, ante 212 no mesmo período do ano passado, um aumento de 2,8%.

Novembro registra aumento na quantidade de latrocínios, homicídios, roubos e furtos na comparação com o mesmo período do ano passado. Foto: SSP / Divulgação

Em relação a roubos, o Estado de São Paulo teve 21.259 ocorrências em novembro, elevação de 7,2% para esse tipo de crime na comparação com os 19.820 casos registrados no mesmo mês de 2021. Roubos de veículos tiveram um aumento de 26,9%, com 871 episódios a mais — 4.107 (2022) ante 3.236 (2021).

A Polícia Civil também registrou aumento de furtos em novembro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com os dados da SSP, houve 57.104 furtos no último mês em todo o Estado de São Paulo, 5% a mais que em novembro de 2021, quando foram relatadas 54.309 ocorrências.

Por outro lado, os registros de estupros tiveram queda de de 7,7%, de acordo com as estatísticas da Secretaria de Segurança do Estado. Em novembro do ano passado, foram registrados 1.110 casos, e em 2022 o número de ocorrências caiu para 1.024. Contudo, no acumulado deste ano, a quantidade de estupros mostra um aumento de 7%: foram11.651 ocorrências somadas entre janeiro e novembro de 2022, no Estado paulista, ante 10.817 relatadas no mesmo período do ano passado.

Acumulado

Na comparação dos dados acumulados, os índices de criminalidade também aumentaram no Estado. Os homicídios dolosos cresceram 4,6%: foram 2623 ocorrências deste tipo entre janeiro e novembro deste ano ante 2.507 do mesmo período em 2021.

No caso de roubos, foram 224.031 entre janeiro e novembro de 2022, ante 205.574 do ano passado, um crescimento de 9% entre os período; e em relação à taxa de furtos, a Polícia Civil registrou 602.887 episódios, 21% a mais do que foi registrado entre janeiro e novembro de 2021 (497.376 ocorrências).

Apesar da quantidade de latrocínios ter crescido 41% no comparativo entre os dois meses de novembro, os dados acumulados indicam que houve queda de 1,3% para este delito. Entre janeiro e novembro do ano passado, foram 154 latrocínios no Estado registrados, dois a menos do que os 152 divulgados neste ano até o momento.

Capital

Na capital paulista, as estatísticas criminais citadas acompanharam o que foi encontrando em todo o Estado. Na comparação entre novembro deste ano com o do ano passado, a quantidade de homicídios na cidade de São Paulo aumentou de 44 para 53 (20,4%); a de latrocínios dobrou, indo de 3 registros em 2021 para 6 relatados em 2022; o número de roubos subiu de 11.313 para 12.541 (10,85%) e o de furtos cresceu de 22.350 para 24.753 (10,75%).

O número de estupros, segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública, foi menor em novembro de 2022 em relação ao do mesmo mês do ano passado: caiu de 217 para 191, uma diminuição de 11,9%.

No acumulado, a cidade de São Paulo apresentou aumento de 7,6% na quantidade de latrocínios (56 ante 52); de 3,8% no total de estupros (subiu de 2.183 para 2.268); 11,9% na quantidade de roubos (117.007 para 130.762) e de 25% no total de furtos realizados entre janeiro e novembro de 2022 e 2021: subiu de 201.089 para 252.356 — aumento de mais de 50 mil furtos de um ano para o outro.

Apesar de apresentarem aumento na comparação entre os meses de novembro, os homicídios dolosos tiveram queda de 4,9% no acumulado (523 em 2021 ante 497 em 2022), conforme o levantamento da pasta.

Outra metodologia

Na divulgação dos dados, a Secretaria de Segurança Pública informa que as comparações entre os índices mensais de criminalidade no Estado são feitas a partir da comparação com o ano de 2019, quando ainda não havia, de acordo com a SSP, restrição da circulação de pessoas por causa da pandemia da covid-19.

Em 2020 e em 2021, São Paulo viveu, de segundo a pasta “um período de grande isolamento social que impactou diretamente a dinâmica criminal”. Por esse motivo, a SSP não tem considerado os dois últimos anos nas comparações da série histórica iniciada em 2001.

Nos números divulgados pela SSP, levando em consideração um comparativo entre os meses de novembro entre 2019 e 2022, os estupros tiveram queda 6,1% (1.090 para 1.024 casos), bem como os de homicídios dolosos, 11,4% (redução de 246 ocorrência para 2018). Em relação aos latrocínios, o número subiu de 14 para 17, mas reduziram 8,4% no acumulado (166 para 152 ocorrências), conforme os dados da pasta.









