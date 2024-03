Nunes volta a pedir rescisão de contrato com a Enel após novos apagões em SP

Em ofício encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o prefeito pede que a distribuidora seja responsabilizada pela falta de luz que afetou diversos bairros, três hospitais de grande porte e pelo menos 35 mil pessoas nesta semana no episódio mais recente da crise de abastecimento. O apagão começou na segunda-feira, principalmente no centro da capital paulista.

O prefeito pede, ainda, que a Aneel atue com a Prefeitura de São Paulo no processo de escolha da nova distribuidora. “É urgente a seleção de nova concessionária e também é urgente a correção do processo pelo qual é escolhida”, registra.