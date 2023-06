O que fazer em Águas de São Pedro? Cidade atrai turistas que buscam saúde e bem-estar no inverno

Menor município do Estado de São Paulo e segundo menor do País em extensão territorial, Águas de São Pedro, a cerca de 190 quilômetros da capital paulista, foi projetada e inaugurada oficialmente em 1948 como um destino voltado para o turismo de saúde e bem-estar graças às propriedades químicas encontradas no solo do local. Hoje, a cidade da Serra do Itaqueri continua atraindo visitantes exatamente por isso.

Um dos 14 municípios que integram a Serra do Itaqueri, Águas de São Pedro começou a ser construída como uma das primeiras estâncias do Estado ainda na década de 1920, quando a busca por petróleo na região não achou o combustível fóssil, mas encontrou fontes de águas com alto teor de enxofre, bicarbonato e cloro. O advogado e empreendedor Octávio de Moura Andrade decidiu, então, explorar esses recursos naturais do local e atrair visitantes com a fundação da cidade.

Com aproximadamente 3,7 quilômetros de extensão, o município tem uma população flutuante que varia de 3,8 mil a 4,2 mil habitantes. Nos fins de semana, porém, a Prefeitura afirma que Águas de São Pedro chega a receber de 15 a 20 mil visitantes, dependendo da época. Somado ao fluxo das altas temporadas, o público acumulado é de 1,5 milhão de turistas por ano.

Vista aérea do centro de Águas de São Pedro, menor município em extensão territorial do Estado de São Paulo Foto: Tiago Queiroz / Estadão

“Temos 23 opções de hospedagem por aqui, entre hotéis e pousadas. Daria para hospedar a população inteira da cidade”, brinca o secretário municipal de Turismo, César Siboldi.

A grande maioria dos turistas é atraída pelas ofertas de banhos do Fontanário e do SPA Thermal, carros-chefe do município, localizados na praça central, além do alinhamento entre bem-estar e segurança (o último homicídio, dizem, foi registrado em 1980).

Esses também são os motivos por trás de a cidade não ter cemitério ou lixão. “Precisamos manter a limpeza do lençol freático”, explica Siboldi. Mas e se algum munícipe morrer? “É enterrado onde quiser, menos aqui”, ri.

Continua após a publicidade

Essas e outras curiosidades de Águas de São Pedro, você confere no vídeo abaixo. Trazemos ainda uma lista sobre o que fazer por lá no inverno, com opções para quem tem estômago forte o suficiente para provar a água sulfurada (ou prefere experimentar só o clima da cidade).

Fontanário

Na Praça Dr. Octávio de Moura Andrade, a principal da cidade, o Fontanário oferece gratuitamente os três tipos de água minadas da região. Duas delas são a Almeida Salles, com base de clorobicarbonato; a Gioconda, com sulfato de sódio”, ambas apontadas como benéficas para o sistema digestivo. Também a Juventude, alcalina com alto teor de enxofre - e não, não chega a rejuvenescer instantaneamente quem a toma e é indicada, segundo a prefeitura, para uma série de tratamentos, como asma.

Além da oportunidade de experimentar os três tipos de água (com cuidado, já que não é indicado ingerir mais de uma no mesmo dia), o Fontanário é um bom ponto instagramável para quem busca atualizar o feed e não tem tempo ou disposição para um banho imersivo.

Em Águas de São Pedro, Fontanário aberto ao público oferece acesso aos três tipos de águas com propriedades medicinais do município: Almeida Salles, Gioconda e Juventude Foto: Tiago Queiroz / Estadão

SPA Thermal

Continua após a publicidade

Com opções de sauna (feminina e masculina), banhos, inalações e massagens, o SPA Thermal do município fica ao lado do Fontanário e oferece todos os tratamentos a preços módicos para visitantes, mas mediante agendamento. O banho imersivo é menos de R$ 30 para não moradores, mas requer estômago forte pelo cheiro intenso de enxofre que vem da Água Juventude.

Aos 75 anos, o aposentado José Mendes de Paiva foi atraído até Águas de São Pedro com uma colônia de férias e, quando o Estadão visitava o SPA, já estava em seu segundo banho imersivo com água sulfurosa. O cheiro? “É estranho, mas depois a gente se acostuma. Mas é muito bom. A gente se sente bem, fica com o corpo leve e feliz”, ri.

O aposentado José Mendes de Paiva aproveitando um banho de água sulfurosa no SPA Thermal de Águas de São Pedro Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Segundo Rosana Borborema, fisioterapeuta de 46 anos, tanto a ingestão quando imersão nas águas da cidade podem trazer benefícios físicos e mentais, apesar de ela aconselhar que problemas mais graves e tratamentos mais intensos sejam acompanhados caso a caso por um médico. “Cada água é utilizada em determinado momento”, diz.

Veja no vídeo abaixo a explicação de Rosana sobre as diferenças e indicações de cada tipo.

Boulevard

Continua após a publicidade

Formado pela rua João Batista Azevedo e a Praça Geraldo Azevedo, o Boulevard é o coração comercial e gastronômico de Águas de São Pedro. É lá que estão as principais lojas e restaurantes da cidade. O funcionamento é 24h, apesar de a manhã por lá começar um pouco mais tarde do que na capital e a maioria dos estabelecimentos abrir a partir das 10h.

A decoração superior muda de acordo com a temporada. E, ainda em julho, será trocada por bambolês bordados pelas costureiras locais.

No centro de Águas de São Pedro, Boulevard é o coração da atividade comercial e gastronômica da cidade Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Grande Hotel São Pedro

Apesar das muitas opções de hospedagem no município, a primeira delas foi o Grande Hotel, cedido por concessão ao Senac. Construído pelo próprio Octávio de Moura Andrade na década de 1940, o edifício mantém o estilo art déco na fachada, parte da estrutura imponente original (como o hall de entrada e a escada principal), além de expor parte da mobília da época, como espelhos, mesa de cassino e outros itens.

Vista aérea do Grande Hotel São Pedro, administrado pelo Senac; edifício foi construído em 1940 no estilo art déco e tem 112 quartos no seu interior, além de cinco vilas para hospedagens de luxo Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Além do apelo arquitetônico, o complexo de mais de 300 mil metros quadrados tem ainda as atrações gastronômicas. O Restaurante São Pedro fica aberto para almoço e jantar, com buffet a partir de R$ 165 (imprescindível o filé mignon empanado com a salada de cenoura); o Engenho das Águas, que tem oferecido menu harmonizado sob medida com base nos vinhos que os clientes levam (é preciso avisar com 24h de antecedência qual o rótulo); e o Figueira da Piscina, que serve refeições ao ar livre com o charme de uma figueira iluminada, ainda mais especial no inverno.

Continua após a publicidade

Restaurante Figueira da Piscina é o charme das noites de inverno no Grande Hotel e oferece refeições ao ar livre com iluminação romântica Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Os hóspedes ainda têm direito às próprias massagens e banhos imersivos com as águas da cidade, em cabines individuais e em uma jacuzzi original de 1940. O espaço tem ainda quadras de tênis, arco e flecha, “jardim de contemplação” e parque aquático exclusivo para clientes.

Piso e escada principal no hall do Grande Hotel foram conservados com estrutura original dos anos 1940 Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Praça Dr. Octávio de Moura Andrade

Principal cartão-postal da cidade, a praça foi inaugurada em 2008 e tem quiosques fixos espalhados pela sua extensão, além de receber palcos para os principais eventos de Águas de São Pedro, como o Festival de Quadrilhas e o Kultura Kustom Fest Show, que acontecem nas próximas semanas, entre o fim de junho e o início de julho. Do fim da tarde ao início da noite, o show de luzes e águas da fonte, com jatos que chegam aos 10 metros, também é uma atração que costuma cativar turistas.

Praça Dr. Octávio de Moura Andrade, principal cartão-postal de Águas de São Pedro Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Bosque Municipal

Continua após a publicidade

Com mais de 41% de sua área total coberta por jardins e árvores, Águas de São Pedro tem muitas opções para quem gosta de aproveitar o ar livre da natureza para a trilha ou caminhada mais leve. O Bosque Municipal, cuja entrada fica ao lado da porta de acesso ao Grande Hotel, funciona de 7h às 18h e tem opções de passeio a cavalo e de charrete, além de trilhas cercadas pelos eucaliptos plantados ainda na década de 1930.

Entrada para o Bosque Municipal de Águas de São Pedro Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Mais opções

Erguido entre 1945 e 1949, o Portal da Casa do Fundador da Estância é uma construção de duas árvores secas que foram sobrepostas e envernizadas pelo engenheiro e carpinteiro José Martins “Borboleta”. Uma espécie de herói local, Borboleta era analfabeto e tinha um método peculiar de construir sem uso de pregos ou parafusos, apenas com o encaixe da madeira.

A técnica foi utilizada para construir a residência oficial do Dr. Octávio de Moura Andrade, que está abandonada e fechada para visitação.

Outras paradas que valem a pena no município são o Mini-horto, bosque simpático com quiosques, árvores, cinco mil mudas de plantas e lagos com criação de carpas; a Represa das Palmeiras, criada artificialmente em 1976 e perfeita para observar o pôr do sol; e a simpática ECOloja, ponto ideal para quem quer levar um souvenir.

Águas de São Pedro + 5

Continua após a publicidade

Serviço